Con corridos, velan al alcalde de Xoxocotla, Morelos, Benjamín López

Con la interpretación de diversos corridos, Benjamín López Palacios de 55 años de edad, primer alcalde de Xoxocotla, Morelos fue velado en su domicilio en la calle 5 de mayo de la misma localidad, luego de haber sido asesinado por hombres armados en su casa.

Cumplió once días al frente de la administración y era el presidente municipal suplente de Xoxocotla, luego de que a medianos del 2021 su hermano, Juan López Palacios, ganador de las elecciones pasadas, falleciera a consecuencia de un paro cardíaco.

Apenas el primero de enero tomó protesta; sus conocidos aseguran que Benjamín López era originario de Xoxocotla y gran parte de su vida, se dedicó al trabajo de campo...

Habitantes del municipio lo recuerdan como un campesino que se dedicaba al trabajo de la tierra:

“Fue campesino, a sembrar a cosechar y ese era su cultivo y él no tenía rasgos políticos, rasgos de ser presidente, él no era como esas personas que ya tiene toda la posibilidad de hablar, y no le sabía hablar de política, solamente que quería a su pueblo”, indica un habitantes de Xoxocotla.

Su familia, amigos y simpatizantes del municipio lo despidieron ayer y exigieron justicia, al tiempo en que no descartaron movilizaciones para conseguir que se dé con los responsables del crimen.

Velan al Alcalde asesinado de Xoxocotla

¿Quién sustituye al alcalde de Xoxocotla asesinado?

De acuerdo con el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), los integrantes del ayuntamiento, deben realizar una sesión de cabildo donde decidan quién será el que asuma el cargo.

La ley orgánica de este recién creado municipio señala que quien tendría que asumir la responsabilidad sería él o la síndico municipal; sin embargo, serán los funcionarios municipales quienes tomen la decisión.

Asesinan al alcalde de Xoxocotla

Benjamín López Palacios fue asesinado la tarde del martes 11 de enero en su domicilio ubicado en la calle 5 de Mayo de la colonia Centro. Se trata del presidente municipal de Xoxocotla, Morelos, quien llevaba 10 días al frente del cargo en este ayuntamiento indígena.

Fue un ataque armado directo contra el edil, de acuerdo con reportes de la Policía de Morelos que indicaron que hombres armados entraron en la casa de la víctima y le dispararon con armas de fuego en al menos seis ocasiones.

Los proyectiles en cabeza y tórax provocaron la muerte del alcalde .

Hasta el momento no se tiene reporte de personas detenidas por el homicidio del alcalde de Xoxocotla y las investigaciones continúan su curso.

YouTube Héctor Raúl

Con información de Karen García, Fuerza Informativa Azteca (FIA).