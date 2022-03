Asesinan al presidente interino en Xoxocotla; activan operativo

En el municipio indígena de Xoxocotla, Morelos, fue asesinado a balazos el secretario del Ayuntamiento y actual presidente interino, Manuel Alejandro Jiménez Ponciano, crimen por el cual se puso en marcha un operativo de seguridad. Es el tercer alcalde que pierde la vida.

Este crimen ocurrió sobre la calle Cinco de Mayo del centro de esta localidad; de acuerdo con los primeros reportes de la policía, la víctima estaba fuera de un establecimiento hasta donde llegaron sujetos armados y le dispararon a quemarropa.

En la zona se desplegó un operativo por tierra y aire sin que, hasta ahora se reporten personas detenidas.

El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco condenó el crimen cometido contra el presidente interino y aseguró que se investigarán los hechos para dar con los responsables.

“Envío mi más profundo pésame a familiares y amigos de Manuel Alejandro Jiménez, quien en vida se desempeñaba como secretario general del Municipio Indígena de Xoxocotla. El operativo para dar con los responsables de tan cobarde acto se encuentra activo”, escribió en sus redes sociales.

La Fiscalía del estado es la encargada de las investigaciones de ambos casos. Este domingo se podría realizar una asamblea, para determinar quién quedará al frente de la administración, pero aún no se define.

Alcalde de Xoxocotla fue asesinado en enero

El pasado 11 de enero Benjamín López, presidente municipal de Xoxocotla, fue asesinado a balazos dentro de su domicilio que se ubica en esa misma calle.

Benjamín López Palacios de 55 años de edad, primer presidente municipal de Xoxocotla, fue velado dentro de su domicilio en la calle Cinco de Mayo de la misma localidad, solo cumplió 11 días al frente de la administración.

Él era el presidente municipal suplente, luego de que a medianos del 2021 su hermano, Juan López Palacios, ganador de las elecciones pasadas falleciera a consecuencia de un paro cardíaco.

El primero de enero, rindió protesta; sus conocidos aseguran que Benjamín era originario de Xoxocotla y gran parte de su vida, se dedicó al trabajo de campo.

“Fue campesino a sembrar a cosechar y ese era su cultivo y él no tenía rasgos políticos, rasgos de ser presidente, él no era con esas personas que ya tiene toda la posibilidad de hablar, y no le sabía hablar de política, solamente que quería su pueblo”, lo recuerdan sus vecinos.

De acuerdo con el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, los integrantes del ayuntamiento, deben realizar una sesión de cabildo donde decidan quién será el que asuma el cargo.

La ley orgánica del recién creado municipio señala que quien tendría que asumir la responsabilidad sería él o la síndico municipal; sin embargo, serán los funcionarios municipales quienes tomen la decisión.