¡Orgullo nacional! Entrevista exclusiva con Yalotzin Cruz, fagotista mexicana que triunfa por el mundo

Yalotzin Cruz, mexicana prodigio del Fagot, habló en exclusiva para TV Azteca

En entrevista exclusiva para Hechos AM, Yalotzin nos reveló los detalles detrás de su éxito, todo por seguir su pasión; esto fue lo que nos reveló: Pues para mí es un gran honor, obviamente estoy muy contenta por este logro y me da mucho gusto que también mucha gente se haya enterado de mi éxito recién y que también les de mucho orgullo”, contó Yalotzin Cruz en exclusiva para TV Azteca.

De México para el mundo: Yalotzin Cruz, fagotista de talento único, sigue dejando huella internacional. Ganadora del primer lugar en el Concurso Internacional Meg Quigley Vivaldi 2025 en EU, y ahora iniciando un nuevo capítulo en Finlandia.

Fagotista mexicana revela como comenzó su exitosa carrera

“Bueno, yo vengo de una familia de músicos, mis papás son violinistas; mi papá toca el violín y mi mamá el piano, entonces yo inicié con la música desde niña; pero así, en serio como para hacerlo de mi profesión”, reveló la fagotista mexicana. “Fue a los doce años cuando empecé con este instrumento porque tuve la oportunidad de aprender un instrumento nuevo. Y desde entonces para mí fue no recuerdo cuando decidí que esto quiere que sea de mi profesión, pero simplemente era un instrumento al que le estaba poniendo mucha dedicación”.

“Mis padres siempre me apoyaron porque saben lo importante y todo el sacrificio que uno tiene que ponerle para ser un instrumentista. Entonces yo siento que la música siempre estuvo conmigo, pero desde los doce años fue cuando conocí este instrumento y desde ahí no lo he podido dejar de tocar”.

Yalotzin obtuvo el primer lugar en el concurso internacional NEC Quigley Vivaldi 2025 en Estados Unidos y ahora comnenzó con un nuevo trabajo en Finlandia.

“Este fue un concurso que se hace cuando uno busca trabajos en orquesta. Es diferente al concurso del cual gané en enero. Este es enfocado para instrumentistas en orquesta, eso quiere decir que las piezas que ellos piden son obras sinfónicas y vaya, etc… esta audición que hice fue en octubre y, bueno, ese mismo día me dijeron que fui ganadora para esta plaza y apenas inicié el trabajo”, contó Yalotzin para Hechos AM.

Mensaje de Yalotzin para los niños en Mexico

En México, hay muchos niños, niñas que actualmente se dedican a la música, algunos quizás necesitan de personajes de inspiración y precisamente fue la misma Yalotzin quien les mandó un mensaje: “Yo le diría a todos esos niños que nunca se olviden que cómo es que uno empieza, que uno empieza por el gusto de la música, y que mientras sigan trabajando en esto, cuando lo vean como un trabajo serio, que no se olvide el inicio, que es la felicidad que a uno le da… Pero no se olviden que en primer lugar es por la pasión que uno tiene al instrumento y siempre está preparado, como con el mejor nivel posible para encontrarse estas oportunidades”.

¿Qué es el Fagot?

¿Qué es el Fagot? Conforme al diccionario de la Real Academia Española, el Fagot es un “instrumento musical de viento, formado por un tubo de madera de unos siete centímetros de grueso y más de un metro de largo, con agujeros y llaves, y con una boquilla de caña puesta en un tudel”.