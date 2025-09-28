¿La venta de TikTok está cerca? Donald Trump, presidente de Estados Unidos, firmó una orden ejecutiva que allana el camino para finalizar pronto la transacción. El acuerdo permitirá que las empresas locales adquieran el 80% de los activos estadounidenses de la plataforma.

Además, la compañía Bytedance, cederá 6 de sus 7 puestos en la junta directiva.

“Está dirigida por inversores y empresas estadounidenses, grandes inversores”, explicó el mandatario.

Empresa supervisará operaciones de TikTok en Estados Unidos

Mientras se cierra la negociación, una nueva compañía conjunta valuada en más de 14 mil millones de dólares, supervisará las operaciones de la popular red social en la unión americana.

El tratado, que aún debe ser aprobado por el Gobierno de China, tiene esperanzado a Donald Trump.

“Tuve una conversación muy interesante con el presidente Xi y le tengo mucho respeto (...) Espero que él también me tenga mucho respeto (...) Hablamos de TikTok y otras cosas, pero hablamos de TikTok y él nos dio el visto bueno”, explicó el presidente de Estados Unidos.

Más de 170 millones de estadounidenses utilizan TikTok

Según dato oficiales, más de 170 millones de estadounidenses utilizan TikTok, lo que motivó al Gobierno de Estados Unidos a intervenir. La privacidad y la protección de los daos fueron justificaciones.

“Este acuerdo realmente significa que los estadounidenses pueden usar TikTok, pero con más confianza que antes, porque sus datos estarán seguros y no se utilizarán como arma de propaganda contra nuestros conciudadanos”, explicó JD Vance, vicepresidente de Estados Unidos.

¿Qué cambiará TikTok tras su venta en EU?

El avance de la venta de TikTok deja más preguntas que respuestas, entre ellas, el qué tanto afectará la experiencia del consumidor.

Además, un punto que sigue siendo sensible en la conversación es el algoritmo de recomendación del contenido.

Aunque Estados Unidos tendrá una copia para controlarlo, analistas creen que un reentrenamiento bajo los lineamientos de los nuevos dueños podría ser traumático para los usuarios.