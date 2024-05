Tornados en EU provocan daños irreparables en cinco estados

El terror no frena y los tornados siguen dejando destrucción y muerte en Estados Unidos, recientemente cinco estados sintieron la furia de estos fenómenos naturales este fin de semana.



De acuerdo con los reportes, estos fueron:

Arkansas

Texas

Kentucky

Oklahoma

Missouri

El paso devastador no solo se borró del mapa mobiliario público y propiedades privadas, también les arrebató la vida a al menos 20 personas y dejó cientos más heridas.

¿Qué lugares fueron los más afectados por el tornado en EU?

Las secuelas más graves quedaron en Arkansas y Texas condados enteros quedaron en ruinas, cientos de habitantes apenas reconocen sus casas, esas que duraron años construyendo pero que perdieron en cuestión de segundos.

“Todavía estoy tratando de procesarlo. es un shock. sólo todo lo que has tenido todo lo que has trabajado tan duro para todos estos años se ha ido (...) intentamos llegar al pasillo y fue entonces cuando nos dimos cuenta de que no teníamos techo”.

Ciudadanos recuerdan el “miedo” por los tornados

Los sobrevivientes no pueden evitar revivir ese catastrófico episodio, recuerdan el miedo por sentir cerca al tornado y las decisiones que tomaron para salvar sus vidas...

“Mi mujer, yo y nuestro hijo de 4 meses nos metimos en la bañera y sonaba como un tren (...) todo lo que puedo decir de todo esto es que me alegro de que estemos vivos”, dijo una de las personas.

El centro de predicción de tormentas señaló que esta serie de tornados que azota al país es atípica, pues no es habitual que hayan registrado al menos uno al día durante las últimas dos semanas.

El panorama no es nada alentador sabiendo que la temporada todavía no acaba, y, por el contrario, podría empeorar, por eso las autoridades esperan que la prevención evite más pérdidas humanas por lo que ya emitieron alertas en Illinois e Indiana...

“Las cosas se pueden reemplazar, pero las vidas humanas no, y creo que eso es lo más importante que puedo sacar de todo esto.”, sentenció.