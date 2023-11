¿Cuáles fueron las causas que llevaron a Argentina al declive?

“Hoy termina la decadencia de Argentina y se termina el modelo empobrecedor”, fue una de las frases con las que Javier Milei abrió la conversación tras imponerse en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, pero ¿en qué momento comenzó el declive del país sudamericano?

Argentina pasó de ser una de las economías más fuertes del mundo en la década de los 20, en aquel momento se situó por encima de países como Francia y Alemania; sin embargo, ahora es uno de los países con las monedas más débiles a causa de las malas decisiones que se han tomado.

Corrupción, negligencia, irresponsabilidad fiscal y un desmedido tamaño del estado lentamente hundieron a Argentina en una profunda crisis económica que pronostican que tardará algún tiempo en recuperarse aún, si las políticas que busca implementar Milei resultan acertadas.

De esta forma, Argentina se mantiene entre altas y bajadas, aunque éstas últimas predominan desde varios años, actualmente, los problemas se agudizaron con el aumento de trabajos informales, escasez de reservas, hasta el tema de la pobreza que abarca al 50%, la inflación superó el 100% y la pobreza infantil rebasó la barrera del 60%.

Javier Milei gana la segunda vuelta de las elecciones en Argentina

Un hecho histórico se vivió durante las elecciones en Argentina cuando se dio a conocer que el balotaje favoreció a Javier Milei, mismo que recibió el reconocimiento de su competidor, Sergio Massa, quien ofreció un mensaje en el que lamentó que los resultados no le favorecieron, por lo que no habría más que respetar la decisión.

“Quiero decirles que obviamente los resultados no son los que esperábamos y me he comunicado con Javier Milei para felicitarlo y para desearle suerte porque es el presidente que la mayoría de los argentinos eligió para los siguientes cuatro años y lo hice convencido de que lo más importante que le tenemos que dejar a los y las argentinas esta noche, es el mensaje de que la convivencia, el diálogo y el respeto por la paz, frente a tanta violencia y descalificación es el mejor camino que podemos recorrer”, culminó Massa tras conocer los resultados.