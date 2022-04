“Lo dejaron bien mordido": perros pitbull atacan a menor en Zapopan

Dos perros de la raza pitbull causaron terror entre los vecinos de la calle Oro a su cruce con Orquídea en la colonia Arenales Tapatíos de Zapopan, Jalisco, mientras atacaban a un menor de 14 años.

El menor de edad, salió de su casa con rumbo a la tienda cuando fue atacado por los canes.

Irma Alcázar, abuelita del menor lesionado, relata asustada cómo ocurrieron los hechos que causaron terror entre los vecinos:

“Me dijo: mamá voy a ir a comprar leche, y le dije sí y se salió con su novia y en eso ella se regresó y me dice córrele porque los perros están mordiendo a Brandon... ¿Cómo? ¿Dónde está? Dijo: ahí justo en el carro y estaba temblando... Yo me salí y los perros lo tenían y cuando llegamos los espanté y uno me pasó así corriendo y lo seguía mordiendo y él gritando, y lo tenían bien agarrado. Entonces, salió la vecina y le empezó a dar con la escoba, pero lo dejaron bien mordido de hecho trae un billete en la mano pero se lo han haber tragado...”

Las heridas de Brandon fueron varias y en cuanto pudieron salvarlo de los colmillos de los perros , paramédicos lo atendieron:

“Heridas por mordeduras de un perro pitbull trae aproximadamente, más o menos como de cinco a seis lesiones lo que es en extremidades inferiores y superiores y lo vamos a transportar a la cruz verde para su valoración”, informó Jesús Carrillo, paramédico de la Cruz Verde.

No es la primera vez que perros pitbull atacan

Los vecinos de la colonia Arenales Tapatíos, en Zapopan, refieren que los perros de la raza pitbull que habitan en la zona son demasiado peligrosos y es que no es la primera vez que muerden a una persona

La abuelita Irma Alcázar recuerda que Brando ya había sido atacado por las mascotas:

“Ya lo habían mordido anteriormente pero él se alcanzó a zafar porque se jaloneó y le mordió un poquito la pierna pero no fue tanto y me dijo mamá me mordió el perro, le dije ay hijo tengan cuidado y seguido los veía afuera, esos perros. El otro día pasó mi otro nieto chiquito y también lo agarraron, lo mordió, le dije cuidado porque lo va a desbaratar el niño está chiquito”, relata a Fuerza Informativa Azteca.

Los dos perros fueron encerrados y amarrados, las familias de la zona temen vuelvan a escapar y atacar a más personas, de los propietarios no se tiene información.