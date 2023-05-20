Zelensky llega a Hiroshima, Japón para reunirse con el G7

Al medio día del sábado aterrizó en Hiroshima, Japón el avión que llevó al presidente de Ucrania Volodimir Zelensky procedente de Arabia Saudita donde participó en la cumbre de jefes de Estado de la Liga Árabe. Zelensky se une a los trabajos del G7.

Japan. G7. Important meetings with partners and friends of Ukraine. Security and enhanced cooperation for our victory. Peace will become closer today. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 20, 2023

A su llegada el presidente ucraniano, envió un tuit en el que aseguró que "la paz está cerca"

Zelensky quien en los últimos días ha tenido varios viajes que lo llevaron a Francia, Italia, Reino Unido y a Arabia Saudita, llegó a Tokio para unirse a los líderes de los países más industrializados del mundo, para exponer de viva voz la situación actual en Ucrania que desde febrero del 2022 está sumida en una guerra con Rusia y sobre todo para conseguir mas ayuda militar y económica.

El primer ministro británico Rishi Sunak le dio una cordial bienvendia, diciéndole "lo lograste", al referirse a lograr realizar el viaje ya que se preveía que Zelensky se uniera de manera virtual al encuentro.

HIROSHIMA, JAPAN - MAY 20: British Prime Minister Rishi Sunak meets Ukraine President, Volodymyr Zelenskyy at the Grand Prince Hotel in Hiroshima during the G7 Summit on May 20, 2023 in Hiroshima, Japan. (Photo by Stefan Rousseau - WPA Pool/Getty Images)|WPA Pool/Getty Images

Zelensky tendrá reuniones bilaterales con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden y con el primer ministro japonés Fumio Kishida, con quienes ya se ha reunido en el pasado. Zelesnky estuvo en la Casa Blanca y el primer ministro japonés, viajó en marzo pasado a Kiev para mostrar su apoyo a Zelensky.

Reuniones con otras naciones

En este viaje el mandatario ucraniano tendra la oportunidad de hablar con otros líderes mundiales para explicar las necesidades de Ucrania para poder vencer a Rusia. En esta ocasión ocho naciones fueron invitadas a participar en el encuentro, estos son Australia, Brasil, Corea del Sur, India, Indonesia, Vietnam, Islas Cook y Comoras.

HIROSHIMA, JAPAN - MAY 20:HIROSHIMA, JAPAN - MAY 20: (----EDITORIAL USE ONLY - MANDATORY CREDIT - ‘UKRAINIAN PRESIDENCY/ HANDOUT’ - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Ukrainian President Vladimir Zelenskiy (R) meets with Indian Prime Minister Narendra Modi (L) as he attend G7 Leaders’s Summit in Hiroshima, Japan on May 20, 2023. (Photo by Ukrainian Presidency/Handout/Anadolu Agency via Getty Images)|Anadolu Agency/Anadolu Agency via Getty Images

El presidente Zelensky ya sostuvo un encuentro con el Primer Ministro Narendra Modi en el que invitó a India a unirse a una iniciativa de paz para Ucrania y también manifestó la necesidad de ayuda humanitaria como hospitales móviles también le agradeció su apoyo en la protección de la integridad y la soberanía ucraniana.

Had a meeting with Prime Minister of India @narendramodi in Japan. I briefed the interlocutor in detail on the Ukrainian Peace Formula initiative and invited India to join its implementation. I spoke about Ukraine's needs in humanitarian demining and mobile hospitals. I thank… — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 20, 2023

También está previsto que el presidente ucraniano participe como invitado en una sesión sobre paz y estabilidad

¿Qué es el G7?

G7 se refiere al Grupo de los 7 que agrupa a los líderes de algunas de las economías más grandes del mundo.

Alemania

Canadá

Estados Unidos

Francia

Italia

Japón

Reino Unido

Rusia solía ser parte de este selecto grupo que en un principio se llamaba el G7 más Rusia y después llegó a ser G8 pero su participación fue suspendida desde 2014 cuando Rusia se anexo Crimea.

Los líderes de estos países se reúnen una vez al año para acordar estrategias globales en materia de seguridad, economía, medio ambiente

