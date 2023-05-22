Te presentamos al perro más alto del mundo, se llama Zeus

El perro más alto del mundo, se llama Zeus, es un gran danés de dos años de edad que vive en Bedford, Texas, exactamente mide 104.6 centímetros, es decir, poco más de un metro de altura.

Estatura que le dio la oportunidad de ser parte del libro de los Guinness World Records, como el perro vivo más alto del mundo, por su altura se le hace más fácil más tomar agua del grifo del fregadero de la cocina, que de su recipente.

¿Cuál raza de perro es la más alta?

Se trata del dogo alemán, la cual es más conocido como gran danés, raza a la que pertenece Zeus, este perro recibió oficialmente su reconocimiento el 22 de marzo del año pasado, luego que su veterinario lo midiera y confimara su altura.

Los machos dogo alemán en promedio miden de 76 a 90 centímetros y las hembras de 71 a 84 centímetros, los machos llegan a pesar entre 65 y 80 kilos y las hembras entre 50 y 70 kilos, son de pelo corto, sus colores son: arlequín, Boston, Merle, negro, leonado, atigrado, pattlen y azul.

¿Qué cuidados necesita Zeus?

El sueño de Brittany Davis siempre fue tener un gran danés, su hermano se lo cumplió, como trabajaba con un criador de dicha raza le regaló al perrito cuando apenas tenía ocho semanas de nacido, fue el cachorro más grande de una camada de cinco hermanitos y Brittany cuando lo conoció, aseguró que fue "amor a primera vista".

Brittany Davis, dice que además de una espacio amplio, Zeus también necesita mucho alimento, esta familia gasta el equivalente a 3 mil 873 pesos de comida para él, al mes, de hecho, Zeus pesa 100 kilos.

¿Los gran danés son sociables?

Brittany comentó que su perro es muy terco, pero muy tranquilo y le gusta la gente, las únicas travesuras que ha hecho son: comerse los alimentos que dejan en la barra de la cocina, cerca de donde él toma agua y cuando roba el chupón del bebé.

La vida de Zeus es muy relajada, se la pasa acostado al lado del más pequeño de la familia, aunque también le gusta mucho pasear con el hermano mayor por el vecindario y ser el centro de atención. Brittany, su esposo y sus dos hijos aseguran que su perro es muy cariñoso y les ha traído mucha alegría.

El perro más alto y más famoso

Este gran danés es muy conocido en el mercado de agricultores de Dallas, Texas, además es muy sociable, tiene amigos de perros de todas las razas y tamaños, además de su familia humana, convive con tres pastores australianos y una gatita de nombre Penélope.

Actualmente, Zeus tiene casi 16 mil seguidores en su cuenta de Instagram, para esta familia, que su perro haya sido galadornado por el libro de los Guinness World Records, es un reconocimiento para lo especial que este gran danés.