Muere joven tras brutal choque en la colonia Morelos, ZMG de noche

A pesar del día de asueto, la falta de precaución y el exceso de velocidad derivaron en un accidente trágico en el cruce de las calles Pichón y Fresno, en el municipio de Guadalajara. Una camioneta pick-up y un vehículo compacto colisionaron de forma violenta; tras el impacto, la camioneta se proyectó contra otros dos autos que se encontraban debidamente estacionados.

El conductor del vehículo sedán se llevó la peor parte al quedar prensado entre los fierros retorcidos, lo que obligó a rescatistas a utilizar equipo hidráulico. Pese a que bomberos y personal de SAMU realizaron maniobras de RCP por más de 20 minutos, el joven de entre 18 y 30 años fue declarado fallecido en el lugar. Tres tripulantes de la camioneta resultaron lesionados, uno de ellos de gravedad. El cuerpo fue trasladado a la morgue metropolitana mientras agentes ministeriales iniciaron las investigaciones para deslindar responsabilidades.

Denuncian ataque incendiario contra camioneta en Zapopan

Una mujer vivió momentos de angustia en la colonia San Isidro Ejidal, Zapopan, tras ser testigo de cómo su patrimonio era consumido por las llamas. El incidente ocurrió en el cruce de Donato Morales y Plata, donde una camioneta terminó en pérdida total tras un incendio aparentemente provocado.

🔴 #IMPORTANTE | Sujetos provocaron el incendio de un vehículo en San Isidro Ejidal, según denunció la propietaria. Bomberos de Zapopan sofocaron el fuego. 🚒🔥



Con información de: Anthony Ríos, (@RepoRivers). pic.twitter.com/WZHmnCDBxb — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) February 3, 2026

La propietaria relató a las autoridades que, mientras pernoctaba, escuchó el estruendo de un cristal roto. Al salir, observó a dos sujetos huir del lugar mientras el fuego se propagaba rápidamente desde el frente del automotor hacia el tablero. Elementos de Protección Civil y Bomberos de Zapopan actuaron con celeridad para extinguir las llamas y evitar que el incendio se reavivara o afectara a viviendas contiguas.

Fuerte impacto en Adolf Horn: Piedra en el camino provoca choque frontal

En el municipio de Tlajomulco de Zúñiga , una familia que viajaba por la Avenida Adolf Horn, a la altura del fraccionamiento Real del Valle, sufrió un percance que dejó a dos personas heridas de regular a grave. Según el testimonio de los afectados, una piedra sobre la carpeta asfáltica provocó que el conductor de una camioneta negra perdiera el control, invadiera el sentido opuesto y chocara de frente contra un auto amarillo.

En el vehículo amarillo viajaba una pareja que resultó con las lesiones más severas: el hombre presenta un posible trauma profundo de tórax y la mujer un traumatismo de cráneo leve. Ambos fueron trasladados a la unidad de Toluquilla. Por su parte, los tres adultos y el menor que viajaban en la camioneta resultaron con golpes mínimos. Bomberos del municipio sanearon la zona para evitar riesgos adicionales por derrame de fluidos.

Cortocircuito consume salón de belleza en Loma Bonita

Finalmente, una movilización coordinada entre bomberos de Guadalajara y Tlaquepaque tuvo lugar en la Avenida Patria y la calle Huehuetes, en la colonia Loma Bonita Ejidal. Un incendio al interior de un salón de belleza alertó a los vecinos, ante el temor de que el fuego se propagara a una vivienda en la segunda planta.

🔴 #IMPORTANTE | Un sillón reclinable se incendió, aparentemente por un corto circuito, dentro de un salón de belleza en Loma Bonita Ejidal. 💇‍♀️🔥



Con información de: Anthony Ríos, (@RepoRivers). pic.twitter.com/3BbGSp4Dsj — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) February 3, 2026

El siniestro se originó aparentemente por un cortocircuito en un sillón reclinable y se extendió a diversas herramientas de trabajo. Los "tragahumo" forzaron la entrada del establecimiento y lograron sofocar las llamas a tiempo, evitando daños estructurales o personas lesionadas.