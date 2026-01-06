Hombre baleado en recicladora de Tlaquepaque y explosión en Bahía de Banderas, ZMG de noche

Una violenta discusión en una recicladora ubicada en la zona de Hacienda la Caderilla, al sur de San Pedro Tlaquepaque, terminó en un intento de homicidio. Un hombre resultó gravemente herido tras ser atacado a balazos por otro sujeto con el que sostenía una disputa. La víctima, a pesar de sus heridas, logró trasladarse por sus propios medios a la unidad de la Cruz Verde Leonardo Oliva, en Guadalajara. Los médicos informaron que presenta al menos dos impactos de bala en el abdomen y uno más en el brazo, reportando su estado de salud como crítico.

🔴#IMPORTANTE | Un sujeto fue detenido tras agredir a balazos a un hombre en Tlaquepaque.



Con información: René Hernández, (@Renee_Hdez). pic.twitter.com/sxed837PQL — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) January 6, 2026

En una rápida intervención, elementos de la Policía de Tlaquepaque lograron detener al presunto agresor en el lugar de los hechos. Al sospechoso se le aseguró un arma de fuego tipo escuadra de grueso calibre, la cual habría sido utilizada en el ataque. El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía del Estado para determinar su situación jurídica, mientras las autoridades de Guadalajara y Tlaquepaque trabajan de manera coordinada en la investigación.

Explosión en hidrolavadora moviliza a cuerpos de rescate en Bahía de Banderas

Una importante movilización de los servicios de emergencia se registró en el poblado de Mezcales, en el municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, tras el reporte de una densa columna de humo negro. El siniestro ocurrió cuando tres personas realizaban labores de limpieza con una hidrolavadora industrial; aparentemente, un cortocircuito provocó una fuerte explosión en la maquinaria.

🔴#IMPORTANTE | Se registró la explosión de una hidrolavadora en el estacionamiento de una tienda departamental en el poblado de Mezcales, un trabajador resultó lesionado y fue trasladado a un hospital.



Con información: Evaristo Tenorio, (@EvaristoTenorio). pic.twitter.com/cvrL2Zmcd4 — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) January 6, 2026

A causa del estallido, uno de los trabajadores resultó lesionado y tuvo que ser trasladado de urgencia por una patrulla de Seguridad Pública a una clínica cercana para recibir atención médica. Aunque inicialmente se temía que una tienda aledaña estuviera en llamas, los bomberos confirmaron que el fuego se limitó a la máquina. Tras sofocar el incendio , el personal de Protección Civil realizó una inspección en la zona para descartar riesgos estructurales y confirmar las causas exactas del siniestro.

Hombre en situación de calle es atropellado en la colonia Moderna

En el municipio de Guadalajara, un hombre en aparente situación de calle resultó lesionado tras ser arrollado por una camioneta de modelo reciente. El accidente ocurrió en el cruce de la Avenida Mariano Otero y la calle Los Yáñez, en los límites de la colonia Moderna y la zona Americana. Tras el impacto, el hombre salió proyectado contra el pavimento, dejando daños visibles en el parabrisas del vehículo involucrado.

🔴#IMPORTANTE | Un sujeto fue atropellado en calles de la Col. Moderna de Guadalajara.



Con información: René Hernández, (@Renee_Hdez). pic.twitter.com/1lCdiCnshT — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) January 6, 2026

Ciudadanos que presenciaron el percance detuvieron su marcha para proteger a la víctima y evitar que fuera arrollada por otros automotores. Al lugar arribaron elementos de la Policía Vial para abanderar la zona, mientras paramédicos de la Cruz Verde brindaron los primeros auxilios al lesionado para trasladarlo a un puesto de socorros. El conductor del vehículo permaneció en el sitio para deslindar responsabilidades ante las autoridades competentes.