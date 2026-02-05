Joven de 18 años muere aplastado por un vehículo en una chatarrera de El Salto, ZMG de noche

Un joven de apenas 18 años perdió la vida de forma trágica la noche del pasado miércoles mientras laboraba en una chatarrera ubicada en la Carretera Guadalajara-El Salto, al cruce con el camino a San Martín de las Flores, en la colonia San José El Verde. El empleado se disponía a retirar piezas de un vehículo que servía como soporte de otro automóvil, cuando la unidad superior se venció y le cayó encima, presionando severamente su caja torácica.

Elementos de Protección Civil y Bomberos de El Salto acudieron al sitio para auxiliar en el retiro del automotor; sin embargo, ya nada pudieron hacer por el juvenil. Tras la inspección, las autoridades determinaron que los vehículos estaban mal colocados y carecían de medidas de seguridad básicas. Ante la evidente falta de protocolos, el equipo de Gestión de Riesgos, en coordinación con Inspección y Reglamentos, procedió a la clausura total del establecimiento. Agentes ministeriales y personal del Semefo realizaron el peritaje y el levantamiento del cuerpo para trasladarlo a la morgue metropolitana.

Policía de Tonalá abate a sujeto tras emboscada en Villas de Oriente

En un hecho distinto, un enfrentamiento en el municipio de Tonalá dejó como saldo un hombre fallecido. El incidente ocurrió sobre la Avenida Patria y la calle del Naranjo, en la colonia Villas de Oriente, donde dos elementos de seguridad realizaban labores de inspección tras reportes constantes de robos a tiendas de conveniencia y a una escuela cercana.

Al inspeccionar una brecha sin iluminación, los oficiales fueron sorprendidos por un hombre de aproximadamente 30 años que saltó de entre la hierba y los atacó de forma directa con un objeto punzocortante. El agresor logró herir a un policía en el abdomen y a otro en la mano, lo que provocó que uno de los agentes repeliera el ataque con su arma de cargo , realizando un disparo que le quitó la vida al atacante de manera instantánea. A pesar de que un incendio cercano amenazaba con alcanzar la escena, la Comisaría de Tonalá informó que los indicios y el cuerpo fueron resguardados a tiempo para las diligencias de la Fiscalía del Estado.