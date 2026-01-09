Alerta en Tlaquepaque: Ataque armado contra casa genera caos y camioneta volcada en carretera a Chapala

Durante la jornada de este viernes, se registró una intensa movilización de unidades de emergencia en la carretera Guadalajara a Chapala, justo en el ingreso hacia la Avenida Lázaro Cárdenas. El reporte inicial alertó sobre una camioneta que, tras impactarse contra las barreras de contención de concreto, terminó volcada sobre uno de sus costados.

Bomberos y paramédicos de la Cruz Verde realizaron maniobras para auxiliar al conductor, mientras que las barreras derribadas provocaron un segundo incidente : un vehículo que circulaba en los carriles contrarios impactó los bloques de concreto a gran velocidad. El saldo de estos percances fue de una persona trasladada a un puesto de socorros y cuantiosos daños materiales. Elementos de la Policía Vial abanderaron la zona durante las labores de limpieza y el reacomodo de los muros de contención para rehabilitar la circulación.

Investigan disparos contra fachada en la colonia Mirador del Tesoro

En el municipio de San Pedro Tlaquepaque, múltiples reportes al número de emergencias alertaron sobre presuntas detonaciones de arma de fuego al interior de un establecimiento comercial en el cruce de las calles Vista la Campiña y Vista al Atardecer. A su llegada, elementos policiales descartaron que el incidente hubiera ocurrido dentro del bar o que existieran personas lesionadas en el punto.

Sin embargo, tras una inspección en la zona, las autoridades localizaron una vivienda particular que presentaba al menos ocho impactos de proyectil de arma de fuego en su fachada. Pese al ataque, no se encontraron casquillos percutidos en el sitio ni se obtuvieron datos sobre los responsables. La policía local ya trabaja en la revisión de cámaras del Escudo Urbano para recabar pistas que permitan identificar a los causantes.

Detienen a hombre con arma de fuego en la colonia San Pedrito

Finalmente, como parte de los recorridos de vigilancia preventiva en Tlaquepaque , oficiales de la policía municipal lograron la detención de un sujeto en la confluencia de las calles Papantla y Mirador, en la colonia San Pedrito. Los uniformados detectaron a tres hombres con actitud evasiva quienes, al notar la presencia oficial, intentaron darse a la fuga.

Tras una breve persecución, los elementos alcanzaron a uno de los sospechosos. Al realizar la inspección, se le localizó una mochila que contenía un arma de fuego de fabricación casera tipo escuadra, abastecida con un cartucho útil calibre .22. Por este hecho, el detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), delegación Jalisco, para iniciar el proceso legal correspondiente, mientras que sus acompañantes lograron evadir a las autoridades.