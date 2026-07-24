Antes de escapar dejaron un rastro… difunden retrato hablado y video del ataque contra el periodista Alejandro Leyva

La investigación por el asesinato del periodista y analista político Francisco Alejandro Leyva Aguilar tiene avances. La Fiscalía General de la República (FGR) atrajo oficialmente el caso, mientras que la Fiscalía de Oaxaca presentó el retrato hablado de uno de los presuntos responsables y reveló el video del momento exacto de ataque armado contra el comunicador.

Aunque hasta el momento no hay personas detenidas, las autoridades informaron que cuatro personas permanecen en calidad de presentadas, debido a que presuntamente tuvieron contacto con los atacantes durante su trayecto y podrían aportar información relevante para esclarecer el crimen.

Además de recuperar la motocicleta y el arma que habrían sido utilizadas, la Fiscalía identificó un segundo vehículo con el que los agresores escaparon tras abandonar la escena.

¿Por qué la FGR atrajo el caso del asesinato de Alejandro Leyva?

La Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, asumió formalmente la investigación por el homicidio ocurrido el 22 de julio en San Pablo Etla, Oaxaca.

La decisión busca esclarecer tanto la autoría material como la intelectual del crimen y determinar si el asesinato estuvo relacionado con el ejercicio periodístico de Leyva Aguilar, una de las principales líneas de investigación.

El periodista contaba con más de 35 años de trayectoria y era conocido por sus análisis políticos y por su columna "El Zumbido del Moscardón", desde donde mantenía una postura crítica sobre la administración estatal.

¿Cómo siguieron los agresores al periodista antes del ataque?

Gracias al análisis de cámaras del C5 y sistemas de videovigilancia particulares, la Fiscalía logró reconstruir prácticamente minuto a minuto el recorrido de los dos hombres.

Las imágenes muestran que comenzaron a ser ubicados desde las 9:04 horas a bordo de una motocicleta negra tipo Pulsar.

Durante más de una hora y 40 minutos permanecieron en las inmediaciones del fraccionamiento La Esmeralda, donde Alejandro Leyva desayunaba en un puesto de comida.

Las autoridades consideran que los agresores esperaron el momento preciso para ejecutar el ataque. De acuerdo con la investigación, alrededor de las 10:50 horas, uno de los ocupantes descendió de la motocicleta.

Vestía ropa clara, gorra y cubrebocas. Antes de acercarse a la víctima simuló hacer una llamada telefónica y segundos después abrió fuego.

Mientras tanto, el conductor permaneció sobre la motocicleta con el vehículo listo para escapar. Tras los disparos, ambos huyeron inmediatamente del lugar.

Las investigaciones permitieron establecer que los presuntos responsables abandonaron la motocicleta en un camino de terracería.

En ese sitio también dejaron prendas que utilizaban para modificar su apariencia y diversas piezas del arma presuntamente empleada en el homicidio. Posteriormente abordaron un Peugeot 2008 modelo 2016, sin placas, con el que continuaron la huida.

Peritos especializados analizan el arma y los indicios balísticos para determinar si fueron utilizados en otros hechos delictivos y establecer si hubo más personas involucradas en la logística del crimen.

¿Qué muestra el retrato hablado difundido por la Fiscalía?

Con la información obtenida mediante entrevistas y diversos actos de investigación, la Fiscalía elaboró el primer retrato hablado de uno de los presuntos autores materiales.

La imagen ya fue difundida para solicitar la colaboración ciudadana y cualquier dato que contribuya a la investigación puede reportarse de manera anónima al 089.

Las autoridades reiteraron que continúan trabajando para identificar tanto a quienes ejecutaron el ataque como a quienes pudieron planearlo.

El periodista ya había denunciado amenazas antes del ataque

En enero y febrero de este año, Francisco Alejandro Leyva Aguilar denunció públicamente, en entrevistas con Azteca Noticias, que era víctima de una campaña de hostigamiento, persecución y acoso judicial.

En sus declaraciones aseguró que las presiones derivaban de su trabajo periodístico y de las críticas que realizaba contra el gobierno estatal encabezado por Salomón Jara.

Incluso manifestó que temía por su integridad, pero afirmó que continuaría ejerciendo el periodismo y defendiendo el derecho de la ciudadanía a estar informada.

Ahora, con la atracción del caso por parte de la FGR, una de las líneas de investigación busca determinar si existe una relación entre esas denuncias y el homicidio.