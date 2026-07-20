Su mamá les preparó leche con veneno para rata por erro: Tres menores resultan intoxicados y balean a hombre, así la madrugada en la Zona Metropolitana de Guadalajara

La noche y madrugada en la Zona Metropolitana de Guadalajara, ZMG, estuvo movida tras dos hechos que provocaron que equipos de emergencia acudieran con urgencia para atender ambos llamados.

¿Qué pasó en la ZMG?

🔴#IMPORTANTE Un hombre llegó h3r1d0 de b4l4 a las instalaciones de la Cruz Verde Norte en Zapopan.#SomosTestigos🚨



Con información: Diego García (@DiegoGarciaH_). pic.twitter.com/zmPH5YaLU6 — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) July 20, 2026

Balean a un hombre tras una presunta riña en Zapopan

Un hombre resultó herido con arma de fuego durante la noche en la colonia Balcones de la Cantera, en el municipio de Zapopan.

De acuerdo con las primeras versiones de las autoridades, la agresión habría sucedido después de una pelea en la vía pública, un dato que las autoridades estatales deberán confirmar conforme avancen las investigaciones.

Así llegó la víctima a la Cruz Verde Norte

Después de recibir los disparos, el hombre no esperó a la ambulancia. Sus propios familiares lo subieron a un coche particular para llevarlo a la Cruz Verde Norte.

En el centro médico, los doctores confirmaron que presentaba impactos de bala y reportaron su estado de salud en condición regular, esto en lo que la policía municipal realizaba anotaciones para notificar al Ministerio Público.

Tres menores sufren intoxicación por veneno de rata en San Sebastián El Grande

En Tlajomulco de Zúñiga, una llamada al número de emergencias alertó a policías, bomberos y paramédicos. Los cuerpos de emergencia se trasladaron hasta el cruce de las calles Sonora y Josefa Ortiz de Domínguez, en el poblado de San Sebastián El Grande, donde se reportaba que tres niños, de entre 3 y 9 años, estaban enfermos después de ingerir un alimento dentro de su vivienda.

Confunden saborizante con veneno para ratas al prepararles leche

Según los testimonios recabados por los rescatistas en el lugar, a los pequeños les estaban preparando leche y, aparentemente por un error, se confundió un polvo saborizante de fresa con veneno para ratas.

Un lapso pequeño de tiempo después de tomar la mezcla, los niños empezaron a sentirse mal y a mostrar molestias en su estómago, por lo que su familia pidió apoyo médico de inmediato.

🔴#IMPORTANTE Tres menores resultaron intoxicados después que su madre les dio chocomilk con v3neno para rata aparentemente por error, los hechos se registraron en el poblado de San Sebastián El Grande, en Tlajomulco.#SomosTestigos🚨



Con información de: Diego García… pic.twitter.com/aLHt35cJPd — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) July 20, 2026

¿Cómo están los niños que se intoxicaron con veneno de rata?

Gracias a la rápida actuación, los servicios de emergencia llegaron con tiempo a la vivienda donde estaban los pequeños y lograron darles la atención correspondiente a los tres hermanitos.

Los paramédicos informaron que los menoresestán estables de salud. Por su parte, las autoridades iniciaron la carpeta de investigación para esclarecer exactamente cómo ocurrió la confusión.