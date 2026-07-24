Descubren red de acoso sexual contra alumnas de una prepa en Tabasco

Una serie de testimonios de alumnas durante un taller sobre manejo de emociones destapó una investigación interna en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco (Cecyte). Las denuncias apuntan a una presunta red de acoso sexual integrada por docentes y personal administrativo.

De acuerdo con autoridades del subsistema, las investigaciones avanzan contra cinco maestros y dos trabajadores administrativos, señalados por presuntamente acosarlas sexualmente. Además de los procedimientos laborales, ya se prepara la presentación de denuncias penales y posibles inhabilitaciones.

El caso también abrió un conflicto con el sindicato de trabajadores, que acusa despidos injustificados y represalias tras las acciones emprendidas por la dirección del Cecyte.

¿Cómo operaba la presunta red de acoso en el Cecyte Tabasco?

Según la información presentada por el área jurídica del Cecyte, los profesores señalados seguían un patrón similar.

Primero buscaban generar confianza con las alumnas mediante conversaciones personales. Después comenzaban preguntas sobre su vida privada, sus relaciones sentimentales o comentarios sobre su apariencia física, hasta llegar al hostigamiento.

Las autoridades aseguran que este comportamiento se repitió en varios casos documentados durante la investigación.

¿Por qué las denuncias no avanzaron durante años?

Uno de los aspectos que más llamó la atención de la investigación es que algunos señalamientos no eran recientes.

El asesor jurídico del Cecyte afirmó que existen expedientes relacionados con un profesor denunciado desde 2024, quien acumularía varias acusaciones directas sin que se iniciara un procedimiento formal.

De acuerdo con las investigaciones, algunos docentes presuntamente contaban con respaldo sindical o eran cambiados de plantel, lo que impedía que las denuncias tuvieran consecuencias administrativas.

¿Qué acciones tomará el Cecyte Tabasco?

Las autoridades educativas informaron que continúan integrando los expedientes para determinar responsabilidades.

Entre las medidas anunciadas se encuentran:



Procedimientos administrativos.

Presentación de denuncias penales.

Solicitudes de inhabilitación para servidores públicos involucrados.

Revisión de otros posibles casos dentro del subsistema.

La institución sostuvo que el objetivo es evitar que conductas de este tipo vuelvan a repetirse en los planteles.

El caso también provocó un conflicto con el sindicato

La conferencia donde se dieron a conocer los avances de la investigación, un trabajador despedido interrumpió el evento para denunciar presuntas irregularidades en su baja laboral.

Por su parte, representantes sindicales sostienen que algunos maestros han perdido horas de trabajo y plazas como represalia por defender el contrato colectivo.

Las autoridades del Cecyte rechazaron esos señalamientos y aseguraron que las decisiones tomadas obedecen a investigaciones administrativas por presuntas faltas, entre ellas casos de acoso y otras irregularidades, como la supuesta falsificación de documentos para obtener plazas.

¿Qué hacer si una estudiante es víctima de acoso escolar o sexual?

Especialistas recomiendan que cualquier conducta de hostigamiento, insinuaciones, contacto físico no deseado o condicionamiento de calificaciones sea reportada de inmediato.

Las víctimas pueden:



Informar a la dirección del plantel.

Acudir a la Contraloría o al área jurídica de la institución.

Presentar una denuncia ante la Fiscalía correspondiente.

Solicitar acompañamiento psicológico y asesoría jurídica.

También es importante conservar mensajes, audios, fotografías o cualquier evidencia que pueda fortalecer una investigación.

