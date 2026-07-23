Madrugada en ZMG reporta dos personas atrapadas en incendios en Jardines del Bosque en Guadalajara

La madrugada en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) reportó la muerte de una abuelita que perdió la vida en un accidente trágico dentro de su "casa improvisada". De acuerdo con el reporte de nuestro reportero Diego García, la vivienda fue consumida por un incendio voraz, ubicada en un terreno sobre la Privada Inglaterra y la lateral de la avenida Mariano Otero, dentro de la colonia Jardines del Bosque en Guadalajara.

Luego de recibir el reporte, bomberos tapatíos se movilizaron de inmediato para sofocar las llamas, ya que devoraban diversos objetos interior, pero, lamentablemente, luego de controlar el fuego los rescatistas descubrieron el cuerpo de la abuelita totalmente calcinado y policías de Guadalajara tuvieron que acordonar la escena y notificar a la Fiscalía del Estado para iniciar las indagatorias sobre el origen del siniestro.

Hombre muere en un incendio en Lomas del Paraíso y se desconoce el origen

El cuerpo sin vida de un hombre fue encontrado con severas quemaduras encima de un colchón al interior de una vivienda completamente cerrada con cadenas, esto en el cruce de las calles Francisco Estrada y Jaime Carrillo, en la colonia Lomas del Paraíso de Guadalajara. Aunque vecinos alertaron a los bomberos tras percatarse de las llamas —y del hombre del que no sabían nada— los tragahumos tuvieron que entrar de manera forzada al lugar, rompiendo los candados para extinguir el fuego y ventilar el inmueble, confirmando así el deceso de la víctima.

Ahora, personal de investigación de incendios de la Fiscalía ya indaga las causas del siniestro.

Ataque directo que dejó a dos jóvenes baleados en la colonia Heliodoro Hernández Loza

Dos jóvenes de entre 20 y 24 años resultaron heridos tras ser atacados por sujetos que viajaban en una camioneta blanca, incidente que ocurrió en la intersección de las calles Luis Caballero y Lidia García, en la colonia Heliodoro Hernández Loza de Guadalajara. Asimismo, oficiales de la policía tapatía resguardaron la escena donde quedaron esparcidas las balas; aunque paramédicos de la Cruz Verde brindaron las primeras atenciones a las víctimas, uno presentaba un impacto de bala en el brazo y el otro en la zona de las costillas, siendo trasladados de urgencia en estado regular.

Testigos señalaron que en el atentado también participaron un carro gris y uno rojo.

Devastador incendio colapsa de una fábrica de almohadas en Tlaquepaque

Un intenso incendio provocó la movilización de los cuerpos de emergencia a una fábrica de almohadas, con un área de 30 por 20 metros, localizada en el cruce de las calles Las Presas y La Paz, esto dentro la colonia Las Libres en San Pedro Tlaquepaque. Según nuestro reportero de fuente, el fuego inició debido a la materia prima, la cual era altamente inflamable, haciendo que se propagara inmediatamente por la estructura.

Bomberos de Tlaquepaque lograron controlar el siniestro evitando que las llamas alcanzaran las viviendas aledañas, reportando pérdida total del inmueble pero afortunadamente sin registrar personas lesionadas.

Camión de valores la volcadura de una camioneta en Mariano Otero

Una camioneta plateada terminó destrozada y volteada a más de 50 metros del punto de impacto tras ser embestida por un camión de traslado de valores, esto en el cruce de la avenida Mariano Otero y la calle Topacio, de la colonia Rinconada del Sol de Zapopan. Según el reporte, el accidente se debió porque la unidad de seguridad privada realizó una vuelta prohibida sobre la Avenida Topacio, impactando a la camioneta y provocando que su conductor perdiera el control hasta volcar.

Paramédicos municipales atendieron al automovilista, quien milagrosamente resultó solo con golpes leves, mientras que la Policía Vial y las aseguradoras se hicieron cargo de los trámites legales.