Zona Metropolitana de Guadalajara y una jornada de violencia: Asesinan a balazos a dos hombres en Tlajomulco y El Salto

Jornada de violencia en la Zona Metropolitana de Guadalajara, ZMG: Dos hombres fueron privados de la vida en dos lugares distintos del estado de Jalisco.

Las autoridades atendieron un reporte sobre una persona atacada en Tlajomulco; también acudieron a El Salto, donde se registró otra agresión armada que movilizó a las autoridades.

🔴#IMPORTANTE | Localizan un hombre sin v1da y con varios imp4ct0s de b4l4, los hechos se registraron en la Col. El Muey en el Municipio de El Salto. #SomosTestigos🚨



Con información de: Diego García (@DiegoGarciaH_). pic.twitter.com/maBPb2Qke6 — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) August 6, 2026

Disparan y asesinan a hombre en Tlajomulco

El primer hecho violento ocurrió dentro del Fraccionamiento Lomas del Mirador, en el municipio de Tlajomulco. Vecinos de la zona reportaron a los números de emergencia la presencia de una persona lesionada sobre la vía pública.

Al llegar, los elementos de seguridad confirmaron que el hombre ya no contaba con vida tras recibir tres impactos de bala directamente en la cara.

Policías resguardan la escena en Lomas del Mirador

Elementos de la policía municipal de Tlajomulco llegaron para acordonar la escena del crimen y resguardar las pruebas.

Los oficiales levantaron los datos iniciales y notificaron al Ministerio Público para que el personal pericial se encargue de las investigaciones y del traslado del cuerpo a las instalaciones forenses.

Hallan a un hombre baleado en la colonia El Muey

Una segunda agresión con arma de fuego se registró en la colonia El Muey, ubicada en el municipio de El Salto. En el sitio fue localizado un hombre sin vida sobre el piso, luego de que sujetos armados le dispararon en repetidas ocasiones antes de darse a la fuga.

Localizan casquillos e inician peritajes en El Salto

La víctima presentaba al menos cuatro impactos de proyectil de arma de fuego en el cuerpo. Al revisar la escena del crimen, los peritos detectaron y aseguraron varios casquillos que quedaron regados sobre el piso, los cuales se integrarán como evidencia a la carpeta de investigación.

🔴#IMPORTANTE | Un hombre fue 4sesinad0 a b4laz0s sobre el Fraccionamiento Lomas del Mirador en Tlajomulco; la v1ctim4 recibió tres 1mpact0s de b4la en el rostro.#SomosTestigos🚨



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Fiscalía rastrea a los responsables de ambos ataques

Al punto en El Salto se presentaron elementos de la policía municipal, policías del estado y agentes de la Fiscalía del Estado de Jalisco.

Debido a que en ninguno de los dos casos se obtuvieron datos sobre los agresores o por dónde escaparon, las autoridades mantendrán las investigaciones abiertas para dar con los responsables.