Disparan contra hombre afuera del Estadio Banorte, en Coyoacán; murió en el hospital

Esta tarde se registró un ataque a balazos contra una persona al sur de la Ciudad de México (CDMX), afuera del Estadio Banorte, en la alcaldía Coyoacán.

La víctima es un hombre de 45 años de edad, quien resultó lesionado derivado de una agresión directa con arma de fuego en la avenida Circuito Azteca, de la colonia Santa Úrsula Coapa.

Muere en el hospital hombre tras disparos afuera del estadio

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) tomaron conocimiento de los hechos y acudieron al punto, donde confirmaron que un hombre estaba herido y solicitaron los servicios de emergencia.

Paramédicos que llegaron al sitio trasladaron a la víctima a un hospital para su atención médica donde posteriormente perdió la vida.

Buscan a responsable de homicidio tras disparos afuera del Estadio Banorte

El caso ya es investigado por la Fiscalía General de Justicia de la CDMX y se dio parte de lo ocurrido al agente del Ministerio Público para esclarecer los hechos.

Mientras tanto, a través del análisis de las cámaras de videovigilancia, las policía comenzó a dar seguimiento al probable responsable que, de acuerdo con los primeros reportes, portaba una mochila de repartidor por aplicación.