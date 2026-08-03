Así la madrugada en la Zona Metropolitana de Guadalajara: Un joven es baleado y detienen a pareja armada

La Zona Metropolitana de Guadalajara, ZMG, registró movilización policiaca por dos hechos distintos.

La inseguridad volvió a movilizar a las autoridades tapatías durante las últimas horas del pasado domingo y las primeras de este lunes con dos eventos sucedidos en distintos puntos del municipio.

Balean a un joven en la colonia Echeverría

El primer hecho fue en calles de la colonia Echeverría, dentro del municipio tapatío.

Vecinos de la zona reportaron detonaciones de arma de fuego, lo que provocó que llegaran inmediatamente las autoridades.

En el sitio localizaron a un joven, de entre 25 y 30 años de edad, quien presentaba varias heridas producidas por proyectiles de arma de fuego tras sufrir un ataque directo.

Atienden al herido e investigan el sitio del ataque

Paramédicos de los servicios médicos municipales acudieron al lugar de la emergencia para dar los primeros auxilios al afectado y estabilizarlo antes de trasladarlo a un puesto de socorros.

En¿elementos de la policía de Guadalajara acordonaron la zona para resguardar los indicios casquillos y permitir que el personal ministerial inicie con los peritajes correspondientes.

Detienen a una pareja en la colonia Santa Cecilia

Oficiales de la policía municipal interceptaron a un hombre y una mujer que viajaban a en un automóvil sobre las inmediaciones de la colonia Santa Cecilia.

La actitud del conductor levantó sospechas entre las patrullas que pasaban por el punto, motivo por el cual los uniformados les ordenaron detener la marcha para una revisión preventiva.

Aseguran una pistola dentro del vehículo

Al inspeccionar el interior del coche, los agentes localizaron un arma de fuego sin que la pareja pudiera acreditar su portación legal.

Por eso, ambos ocupantes quedaron bajo arresto en el lugar, procediendo al aseguramiento del cocheepara integrar los datos a la carpeta de investigación.

Ambos fueron trasladados para recibir una valoración del médico y verificar su estado de salud.

Después, los oficiales a las instalaciones del Ministerio Público, autoridad encargada de definir su situación legal por la portación del armamento y determinar si están ligados a otros delitos en la zona