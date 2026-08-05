Iván Martín se queda en prisión preventiva tras ser procesado por el feminicidio de la influencer Valeria Márquez

La investigación por el feminicidio de la influencer Valeria Márquez, asesinada durante una transmisión en vivo en Zapopan, Jalisco, sumó un nuevo avance. Un juez vinculó a proceso a Iván Martín “N”, quien permanecerá en prisión preventiva mientras continúan las indagatorias.

De acuerdo con la Fiscalía de Jalisco, el detenido habría tenido participación antes, durante y después del ataque registrado el 13 de mayo de 2025, por lo que el Ministerio Público presentó los datos de prueba que permitieron judicializar el caso.

¿Por qué fue vinculado a proceso Iván Martín “N”?

El Juez Vigésimo de Control y Juicio Oral determinó vincular a proceso a Iván Martín “N” por el delito de feminicidio.

Como medida cautelar, permanecerá un año en prisión preventiva oficiosa, mientras que la autoridad judicial otorgó tres meses para la investigación complementaria, periodo en el que la Fiscalía podrá fortalecer la carpeta con nuevas pruebas.

📍La Vicefiscalía en Investigación Criminal Especializada obtuvo la vinculación a proceso de un hombre por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio, por la muerte de una influencer. Como medida cautelar, permanecerá en prisión preventiva oficiosa. (1-2) pic.twitter.com/gym3LmTPkc — Fiscalía del Estado de Jalisco (@FiscaliaJal) August 5, 2026

¿Qué se sabe de la detención de Iván Martín “N”?

El hombre fue detenido el 1 de agosto en un inmueble ubicado en la colonia San Juan de Ocotán, en el municipio de Zapopan.

Durante el operativo también se realizó un cateo en el domicilio, donde agentes aseguraron diversos indicios que ahora forman parte de la investigación.

Según la Fiscalía, el seguimiento del caso se fortaleció con información de inteligencia obtenida tras la captura de Ramón “N”, alias “El R1”, realizada por autoridades federales en Atotonilco el Alto, lo que permitió solicitar la orden de aprehensión contra Iván Martín “N”.

¿Cómo avanza la investigación por el feminicidio de Valeria Márquez?

Las investigaciones continúan a cargo de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia, que busca esclarecer completamente la participación de los involucrados.

La Fiscalía estatal señaló que seguirá con las diligencias para determinar las responsabilidades correspondientes y avanzar en el proceso judicial.

