Muere calcinado tras fatal accidente en la Zona Metropolitana de Guadalajara

En la Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco, durante la noche del martes 9 de julio y la madrugada del miércoles 10 de julio, se registraron diversos acontecimientos a los que Fuerza Informativa Azteca les dio seguimiento, desde un calcinado en accidente, hasta inundaciones por tormenta, aquí te contamos lo más relevante que no te debes perder para amanecer informado de la mejor manera.

20:30 HORAS

Un reporte de múltiples detonaciones por arma de fuego movilizó a las unidades policiales. El informe a los números de emergencia alertaba de una persona herida de bala sobre el cruce de las calles Hacienda la Calera y General Genaro Vega Salazar, en la colonia Heliodoro Hernández Loza.

Al arribo de los uniformados y cuerpos de emergencia, se localizó a un masculino de 40 a 45 años tirado sobre la carpeta asfáltica, el cual se encontraba con múltiples lesiones; tras revisar su estado de salud, se reportó que ya estaba sin vida.

Alrededor del cadáver se localizaron una gran cantidad de indicios balísticos, por lo que la zona fue acordonada por las autoridades, en espera de personal de investigación de la Fiscalía de Jalisco.

Autoridades acordonaron la escena criminal en espera de personal forense para realizar el peritaje correspondiente. El ahora fallecido, resultó ser vecino de la zona.

21:40 HORAS

En Tepatitlán de Morelos, un accidente carretero se registró sobre el libramiento Salvador Zúñiga, a la altura del fraccionamiento Juan Pablo II, un vehículo fue impactado por un camión de carga pesada generando el incendio de ambas unidades.

Tras la sofocación del fuego por parte del personal de protección civil del municipio, se localizó en una de las unidades el cadáver calcinado de una persona.

Personal de la Guardia Nacional acudió al lugar, para tomar cartas en el asunto, por su parte, personal forense llevó a cabo el traslado del cadáver a la morgue regional.

22:10 HORAS

En la colonia Potrero del Sauz, paramédicos de la Cruz Verde de San Pedro Tlaquepaque, atendieron la emergencia de dos hombres heridos por proyectil de arma de fuego sobre el cruce de las calles Extramuros y Zalatitán.

Las víctimas fueron estabilizadas y trasladadas a un hospital privado localizado en el municipio de Guadalajara, personal de la Guardia Nacional llevó a cabo un operativo de seguridad para las víctimas de 16 y 40 años, este último se reporta en estado grave.

En torno a cómo ocurrió la agresión, las autoridades no aportaron datos, así como también no se cuenta con características de los atacantes. Trascendió que el menor de edad no se reportó en estado de gravedad, por lo que fue trasladado a un puesto de socorros.

22:20 HORAS

Una vez más, una fuerte tormenta azotó a la metrópolis tapatía, el diluvio cayó con gran intensidad en la zona sur de los municipios de Guadalajara y Zapopan.

Fue la avenida México a su cruce con López Mateos, en la colonia Ladrón de Guevara, en Guadalajara, donde las corrientes fueron críticas, generando alerta en los automovilistas.

La avenida Adolfo López Mateos, a su cruce con Moctezuma en la colonia Paseos del Sol, también quedó inundada en el tramo que comprende a la colonia Las Águilas en Zapopan, los carriles laterales tuvieron que ser cerrados a la circulación, al igual que los pasos a desnivel.

Sobre la avenida Washington, en su cruce con la avenida 8 de julio, en la colonia Moderna, elementos de la policía vial tuvieron que cerrar la circulación de ambos sentidos del paso desnivel, debido a que presentó una inundación de aproximadamente dos metros de altura.

Durante la lluvia no se reportó de vehículos varados en medio de la inundación; cuadrillas de bomberos de ambos municipios llevaron a cabo el desazolve de alcantarillas para permitir que el agua fluyera por el drenaje y evitar afectaciones a la vialidad.