Libertad como base de la prosperidad: líderes lanzan llamado en foro global

Son cada vez más las voces que se unen a un mensaje que retumba en todos los rincones: la libertad no es solo para proclamarla sino también para defenderla y vivirla cada día.

Este principio básico fue el eje de un encuentro internacional que reunió en la Universidad de la Libertad a líderes empresariales y estudiantes para reflexionar sobre el rumbo político y social que vive el país.

Isabel Díaz Ayuso manda mensaje sobre la libertad y el socialismo

La protagonista del evento fue Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, que en su visita dejó clara su postura ante el rumbo que ha tomado el país, con un modelo que mucho daño le ha hecho a la democracia.

Ante jóvenes y empresarios, aseguró que dejar los modelos socialistas es posible, siempre que haya compromiso, esfuerzo y una convicción clara.

¿Y si dejamos de mirar al pasado con las gafas populistas del agravio y nos hacemos responsables del presente y el futuro? pic.twitter.com/qbFx7NURK1 — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) May 5, 2026

“Del socialismo se sale, solo que se debe trabajar mucho y comprometerse sin tener complejos; no se debe pedir perdón por querer ser libres.”

Su mensaje conectó con una audiencia que, en distintos momentos, coincidió en la necesidad de reforzar valores individuales y fomentar oportunidades.

La libertad se cuida y se defiende: mensaje de María Laura Medina de Salinas

Por su parte, la empresaria María Laura Medina de Salinas enfatizó que la libertad es el único camino viable para levantar sociedades sólidas. Existen causas y valores que hay que defender, señaló, sobre todo en un entorno donde, dijo, hay que dar la cara.

“Porque hoy más que nunca debemos recordar que la libertad no se hereda, se cuida, se defiende y se ejerce y se vive todos los días” agregó la señora María Laura Medina de Salinas.

En esa misma línea, Ninfa Salinas Sada resaltó el papel del trabajo como motor del crecimiento personal y social. El esfuerzo no solamente permite salir adelante, afirmó, sino que dignifica a las personas y fortalece el tejido social.

Crítica hacia el colectivismo: se debe fortalecer al individuo

Otro punto que llamó la atención de los líderes fue la crítica hacia el colectivismo. Este enfoque que limita las aspiraciones individuales y frena el desarrollo personal.

Vivimos en un mundo en el cual cada vez más el individuo tropieza con obstáculos para crecer y tomar decisiones propias. Fue así como Ninfa Salinas hizo un llamado a la necesidad de impulsar liderazgos que promuevan oportunidades, innovación y competencia como pilares de prosperidad.

El evento se convirtió en un lugar de intercambio de ideas sobre liderazgo, crecimiento y desarrollo, donde todos coincidieron en que la libertad no es un concepto estático, ni está garantizado.

Se requiere participación activa, compromiso diario y participación constante de quienes creen en ella como base para el desarrollo.