¡Agarra las maletas! Estas son las alcaldías del CDMX donde hace menos calor

La segunda onda de calor de la presente temporada ha impactado con gran intensidad a la Ciudad de México, superando las expectativas de sus habitantes debido al rigor del sol. No obstante, las condiciones climáticas no afectan de la misma manera a todo el territorio capitalino, evidenciando una notable desigualdad térmica dependiendo de la ubicación geográfica.

Registros oficiales correspondientes al pasado 4 de mayo sirven para ilustrar esta brecha, mostrando que mientras en la alcaldía Azcapotzalco el termómetro alcanzó los 31 grados, en Tlalpan la temperatura se mantuvo en 26 grados. Esta diferencia de 4 o hasta 5 grados resalta cómo el entorno urbano y natural modifica drásticamente la experiencia del calor.

La altura sí importa: El secreto de las alcaldías “frescas”

Uno de los elementos determinantes en esta variación es la altura sobre el nivel del mar. La Ciudad de México presenta una topografía diversa donde algunas alcaldías se encuentran a menos de dos mil 300 metros, mientras que otras superan los dos mil 700 metros de altitud.

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Las zonas localizadas hacia el sur y el occidente de la capital se asientan en terrenos más elevados, lo que propicia que sus temperaturas sean naturalmente más bajas en comparación con el resto de la metrópoli. Este factor geográfico actúa como un regulador que permite ambientes más templados en las partes altas de la cuenca.

Jungla de asfalto: Las zonas que se convierten en hornos

La infraestructura urbana juega un papel crítico en el incremento del calor. Las alcaldías que poseen una mayor extensión de asfalto y concreto tienden a registrar temperaturas más elevadas, ya que estas superficies absorben y transmiten una gran cantidad de calor hacia la atmósfera.

Entre las zonas identificadas como las más calurosas se encuentran Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo, Venustiano Carranza, Cuauhtémoc, Xochimilco, Coyoacán, Iztacalco, Iztapalapa y Benito Juárez. En estas demarcaciones, la escasez de vegetación, la alta densidad de población y la intensa actividad humana potencian el efecto térmico de las superficies artificiales.

Lista de alcaldías donde hace menos calor

En contraparte, las demarcaciones con climas menos agresivos son aquellas situadas en áreas montañosas o que conservan amplias superficies boscosas. Tláhuac, Tlalpan, Magdalena Contreras, Álvaro Obregón, Cuajimalpa y Milpa Alta destacan por ser las menos calurosas debido a que la presencia de árboles bloquea la radiación solar directa sobre el suelo.

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Este contraste se hizo evidente un martes reciente, cuando la zona alta del Ajusco, en Tlalpan, presentaba un cielo nublado y precipitaciones pluviales, al mismo tiempo que el norte de la ciudad sufría bajo un sol inclemente.

