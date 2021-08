Zoom pronostica crecimiento tibio a medida que pandemia se desvanece

Zoom Video Communications Inc señaló que la demanda por su servicio de videoconferencia se desaceleraba tras el auge del año pasado provocado por la pandemia, lo que hizo caer sus acciones un 8% en las operaciones posteriores al cierre regular del mercado.

La compañía espera ingresos en el trimestre actual de entre US$ 1,015 millones y US$ 1,020 millones, en comparación con la estimación promedio de los analistas de US$ 1,013 millones, según datos de Refinitiv.

La crisis provocada por el COVID-19 convirtió a Zoom en un nombre familiar en el 2020 cuando las personas que trabajaban y estudiaban en casa recurrieron a su plataforma. Pero las vacunas están alentando a las escuelas a reabrir y a más empresas a hacer que sus empleados vuelvan a las oficinas.

La competencia de plataformas como Cisco Webex y Microsoft Teams también ha mermado los esfuerzos de la compañía para obtener contratos más importantes de las empresas.

Zoom pronosticó ganancias ajustadas de US$ 1.07 a US$1.08 por acción en el tercer trimestre, en comparación con las estimaciones de 1.09 dólares, según datos de Refinitiv.

Sus márgenes se han visto afectados debido al aumento del gasto en sus centros de datos y servicios de computación en la nube de proveedores como Amazon.com Inc, mientras aumentan los usuarios gratuitos en la plataforma del proveedor de videoconferencia.

Para el año fiscal 2022, la compañía pronosticó ingresos anuales en el rango de 4,010 millones a 4,020 millones de dólares, prácticamente en línea con las expectativas.

La firma registró utilidades de 1.04 dólares por acción en el segundo trimestre bajo ingresos de 1,020 millones de dólares, ambos resultados por sobre las expectativas de analistas.