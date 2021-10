Horóscopo de hoy Virgo domingo 24 de octubre de 2021 con Padme Vidente.

Virgo en la vida

No debes adelantarte a los hechos, ni permitir que tu mente haga los obstáculos más grandes de lo que son, que tus pensamientos negativos no te superen; la mayoría, son parte de tus miedos y no de la realidad.

Se cierra una ventana pero se abre una puerta, atrévete a cruzarlaa. Quieres que todo suceda de inmediato, sin entender que cada proceso lleva su tiempo.

Virgo en la salud

Si presionas en exceso tu salud, los resultados podrían afectarte.





Virgo en el trabajo

Estás a punto de cerrar un ciclo y de abrir otro mucho más interesante y productivo. Procura estar lo más preparado posible.

