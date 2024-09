Existen ciertas instancias que vale la pena considerar para no naturalizar y en definitiva no implementar permanentemente, pues no terminan haciendo bien como claro, no son hechos que colaboren a que tengas relaciones sociales exitosas. Siguiendo esa línea, es que vamos a darte una buena ayuda hablando sobre las 5 características que demuestran que eres una persona narcisista.

El adoptar esta característica es algo común dentro del día a día y digamos que todas las personas tienen esto. Expresemos a su vez que tener esta acción en ciertos momentos no tiene nada de malo pero claro, el vivir las 24 horas del día siendo así no hace nada bien.

¿Cuáles son las 5 características que demuestran que eres una persona narcisista?

La búsqueda constante de admiración es un caso. Con esto nos referimos a la gente que permanentemente requiere de la opinión de otros como claro, suelen sentirse ofendidos en caso de no tener la atención que crees merecer. La falta de empatía es otra instancia y aquí hacemos referencia a gente que no sabe ponerse en el lugar de otros en lo que a sentimientos y experiencias se refiere.

La manipulación y control es otra clara instancia. Para la ocasión suelen recurrir a la culpa como a la intimidación o el gaslighting que hace con ello que la otra persona cuestione su propia realidad como las mismas percepciones y de ahí mantener una posición de poder en sus relaciones.

El desprecio por las críticas es otra característica que rodea a la gente narcisista. En este punto hay gente que reacciona con exageración o de modo desproporcionado a los comentarios que no les agraden sin importar si los mismos son negativos o constructivos.

Con esto protegen su ego frágil y mientras tanto tienden a descalificar a alguien y desarrollar una defensa tan agresiva como innecesaria. Y claro, implementar y mantener relaciones superficiales es un hecho claro. En este punto vale describir que ven a la gente como herramientas para su propio beneficio en lugar de seres humanos con sentimientos y necesidades.