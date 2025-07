⁠El regreso de Oasis a casa: Pep Guardiola y el concierto que marcó a toda una generación

Hay noches que no se olvidan. Manchester lo vivió el 11 de julio como si el tiempo se hubiera detenido. Oasis volvió a casa después de 16 años y lo hizo con un concierto que fue mucho más que música: fue un reencuentro con una generación, con su ciudad natal y con una emoción colectiva que todavía retumba. Y Pep Guardiola fue testigo de ello.

Heaton Park, con más de 70 mil personas, se convirtió en el epicentro del britpop. La banda liderada por los hermanos Gallagher —con miembros históricos y caras nuevas— se subió al escenario con una vibra que solo se logra cuando hay historia, himnos y una ciudad que los hizo leyenda.

Te puede interesar:



Y sí, entre el público, como si fuera un guiño del universo, estaba Josep Guardiola. El técnico del Manchester City, compartiendo con los hijos de Noel y Liam, en una foto que se volvió viral antes de que terminara la primera canción.

¿Por qué este concierto de Oasis en Manchester fue tan especial?

Porque no era un concierto cualquiera. Era EL concierto. Oasis no solo regresó, lo hizo en el lugar donde todo empezó. Cada canción era un puente entre el pasado y el presente, un recuerdo compartido.

Sonó Don’t Look Back in Anger y la gente lloró. Sonó Champagne Supernova y nadie bajó los brazos. Era imposible no emocionarse.

La gira Live 25 arrancó con una energía que solo puede surgir cuando una banda no solo canta, sino que representa algo más grande: una identidad, una generación, un sonido que marcó a millones. Manchester lo sabía. Y lo celebró.

¿Qué pasó con Pep Guardiola y la familia Gallagher?

Guardiola apareció rodeado de los hijos de Liam y Noel, como parte del círculo más íntimo de la banda. Gene, uno de los hijos de Liam, compartió la imagen con una frase tan gallagher como se podía esperar: “La foto del siglo. Ahora todos los demás se van a la m**rda”. Así, directo y con humor ácido. Y sí, la fotografía explotó en redes.

Pero lo más inesperado fue que Liam, en medio del show, le dedicó una canción a Pep. “Quiero dedicar esto al mejor entrenador de todos los tiempos, el único e inigualable Pep Guardiola”, dijo ante una multitud que lo ovacionó (y otra parte también lo abucheó).

Fue una de esas escenas que nadie planea, pero que quedan para siempre en la memoria colectiva.

¿Cómo fue el inicio de la gira Live 25 de los hermanos Gallagher?

Intenso, emotivo, inolvidable. Oasis demostró que no se necesita una gran producción para llenar un espacio: basta con canciones que lo dicen todo, una banda que sigue siendo única y un público que nunca dejó de esperar este momento histórico.

El regreso a casa no fue solo simbólico. Fue poderoso. Fue una reconciliación silenciosa con el pasado, con la ciudad, con ellos mismos. Y para quienes estuvieron ahí —y también para quienes lo seguimos desde lejos— fue una noche que se guarda con cariño.

Porque sí, Oasis volvió. Y fue como volver a creer en algo más fuerte que nosotros.