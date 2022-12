5 escándalos que marcaron Survivor México este 2022.

Survivor México tuvo un rotundo éxito este 2022 ya que estuvo lleno de adrenalina, nervios y sobre todo mucha polémica. Julián Huergo se alzó como su gran vencedor luego de superar en la Gran Final a Nahomi y Kenta, por lo que se embolsó la nada despreciable cantidad de 2 millones de pesos.

El público decidió, Julián Huergo es ganador de Survivor México 2022.

A lo largo del programa los participantes se enfrentaron a diferentes pruebas que pusieron a prueba su resistencia física y mental, pues estar completamente exiliados no es cosa fácil, además de que tuvieron que sortear las inclemencias del tiempo gracias al huracán Fiona.

¿Cuáles fueron los escándalos que marcaron a Survivor México? Survivor México no estuvo exento de polémicas pues las alianzas y traiciones se hicieron presentes a lo largo del reality de supervivencia más exitoso de la televisión mexicana en el que al final solo uno se llevó la victoria.

Gabo Cuevas y sus problemas con Javier Ceriani

Surivor México contó con la participación de diferentes personalidades del medio, entre las que destacaron los periodistas de espectáculos Gabo Cuevas y Javier Ceriani, quienes dieron mucho de qué hablar mientras permanecieron al interior del reality de supervivencia.

En sus primeros encuentros dejaron a los fans con la boca abierta pues se dijeron de todo. Uno de los momentos que más llamó la atención fue cuando Ceriani aseguró que su compañero de profesión era un “don nadie”.

Esta afrenta se la cobraría posteriormente Gabo Cuevas en el Juego por la Recompensa en donde Ceriani resultó vencedor y se burló de su compañero, quien no se aguantó las ganas y le aventó arena en el rostro.

Rogelio rompe las reglas de Survivor México

Otro de los escándalos más recordados, fue la vez que Rogelio rompió las reglas y Gabo Cuevas lo echó de cabeza al confesar que su compañero había metido proteína en polvo al reality de supervivencia más visto de México.

Después de que saliera a flote la verdad, el Warrior reveló el castigo que recibiría el participante, quien, dicho sea de paso, también agregó proteína en polvo en las bebidas de sus compañeros sin comunicárselos.

Por ello, el participante fue enviado al exilio por votación de todos sus compañeros: “Rompiste reglas de Survivor México. Debido a las sustancias que trajiste del exterior, quiero decirte que hay consecuencias. Una de las consecuencias es que tú podrás ir una vez más al exilio. Tú podrías estar por dos semanas consecutivas en ese lugar al que nadie quiere ir”, dijo el Warrior.

Cathe cuenta su historia de abuso

Uno de los momentos más recordados de Survivor México fue cuando Cathe López rompió el silencio y abrió su corazón con Tefi Valenzuela y le contó sobre uno de los episodios más dolorosos de su vida personal.

“Yo estaba en una fiesta... me empecé a sentir mal porque me dolía la cabeza y me subí a un cuarto. Él cerró la puerta... me agarró de los brazos y me azotó en la cama. Yo me quedé mucho tiempo callada porque tenía miedo a que me juzgaran”, expresó la participante para después romper en llanto en los brazos de Tefi.

Cabe mencionar que Tefi Valenzuela también vivió un episodio de violencia en el 2020, por lo que se mostró empática con su compañera.

El complot contra Yusef

La pasada edición de Survivor México contó con la participación de Yusef, uno de los sobrevivientes más polémicos y que más dieron de qué hablar a lo largo del reality; sin embargo, el ‘León Libanés’ terminó yéndose de las playas de República Dominicana por la puerta de atrás a pesar de ser el rival a vencer.

En un hecho sin precedentes, Yusef fue eliminado de Survivor México luego de que todos sus compañeros votaran por él en el Concejo Tribal y de que Catalina utilizara su medallón para anular el voto de Farah, por lo que no pudo pelear por su permanencia.

“Me siento de muchas formas, me duele que mi aventura termine así, una aventura que me estaba dando muchísimo, de que estaba aprendiendo muchísimo… Claro que quería estar en la final, claro que sabía que tenía aptitudes para ganar Survivor, fueron más inteligentes que yo, bueno con mentiras, pero me ganaron y eso lo aceptó, fueron mejor que yo. Que me hayan eliminado sin poder competir, con mentiras, duele…”, dijo Yusef tras su eliminación.

Nahomi les hace brujería a sus compañeros



Otra de las competidoras que se mantuvo en el ojo del huracán a lo largo de Survivor México fue Nahomi, una de las sobrevivientes más populares, pero a la vez de las más repudiadas por haber formado parte de la traición a Yusef y por haber traicionado Cathe después de haber formado una alianza con todas las mujeres.

Sin embargo, un hecho que llamó mucho la atención fue cuando Christian Carrasco reveló que Nahomi le hizo brujería a él y también a sus compañeros para poder llegar a la Gran Final. Cabe mencionar que la sobreviviente originaria de Guerrero fue la primera en acceder a esta instancia.

En un live, Carrasco declaró que la última semana que estuvo en reality se percató de ciertas anomalías, incluso que ‘La China’ les confesó a los integrantes de la tribu Halcón que sí hacía brujería, pero únicamente la usaba para atraer buenas vibras. Por último, señaló que Nahomi le regaló un collas y que, desde entonces, comenzó a tener pesadillas.