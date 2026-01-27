5 ideas para decorar tu casa y luzca un estilo minimalista

Desde el año pasado el minimalismo se ha convertido en una de las tendencias populares porque evoca una estética limpia y ordenada pero también da un a impresión de calma.

La filosofía del minimalismo es que menos, es más. El objetivo es crear armonía visual sin dejar el espacio deshabitado. “Lo importante es respetar lo funcional y el orden, pero sin exagerar ni dejar de lado lo bonito del diseño”,dicen los expertos.

Si bien el blanco es el protagonista del minimalismo no es el único que se debe usar, sino que hay que partir de una base neutra y sumar tonalidades que transmitan calidez como el arena, el beige o el ‘greige’ (una mezcla entre gris y beige que se ha convertido en el neutro estrella).

Por otro lado, tenemos que hablar de las texturas y materiales. Se debe elegir la madera natural que aporta calidez inmediata, pero también puede optar por melamínicos con vetas amaderadas o piedras como mármol, cuarcita o piedra sintetizada .La textura puede ser el lino que hace que todo se sienta más acogedor.

¿Cómo decorar tu casa minimalista?

Dormitorio

Tienes que elegir una cama cómoda, un velador y un rack para la ropa. Si el espacio lo permite, incorpore una cabecera, escritorio o estantería. Elija tonos neutros y cálidos que transmitan calma.

Sala

Tienes que añadir un mueble o butaca de un color llamativo para romper con la neutralidad. Puedes decorar las paredes con arte colorido y complementar con plantas naturales y cojines de distintas texturas.

Cocina

Emplea materiales melamínicos que imiten a la madera para las muebles y piedra clara en los mesones. Aplica una iluminación cálida para obtener un aire acogedor y funcional.

Menos es más.|Canva

Baño principal

Utiliza paredes claras, pero agrega un contraste con un piso oscuro o cuadros decorativos. Las plantas pequeñas también aportan frescura.

Baño de visitas

En este caso puedes incorporar un papel tapiz, elementos decorativos llamativos o una pared en tono mocha mousse, para darle carácter sin recargar el ambiente.

