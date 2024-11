5 razones por las que el amor en pareja se acaba

Posiblemente escuchaste alguna vez la frase “nada es para siempre”. La misma se puede aplicar a todo tipo de esferas y sin duda que para lo sentimental puede encajar sin ningún tipo de problema. Ahora bien, dentro de la instancia en cuestión vale la pena considerar algunos aspectos importantes y para el caso vamos a hablar sobre algo que puede ser muy doloroso, pero que al largo plazo puede terminar siendo un gran alivio: el fin del amor. Profundicemos sobre las 5 razones por las que las parejas terminan.

¿Cuáles son las 5 razones por las que el amor se termina?

La monotonía es una instancia clara. Con esto hacemos referencia a que la relación entró en una instancia de desgaste que puede que no tenga vuelta atrás. Combatir el aburrimiento viene bien, así que si detectas esto intenta hacer algo, pues puedes caminar inexorablemente al final.

Los problemas de comunicación son otra cuestión. Para la ocasión, hay que decir que no expresarse o directamente no manifestar muchas de las sensaciones o pensamientos conlleva esta situación, así que intenta siempre ser claro para que después no te encuentres con este caso.

Que solo haya habido enamoramiento en tu relación puede ser algo a destacar y aquí conviene explicar bien: una cosa es la euforia inicial que es común de contemplar, pero otra es el amor. Si no sobrevives al inicio o con el correr del tiempo el vínculo se va desinflando, entonces habrán problemas a corto plazo.

Que haya malas condiciones de vida dentro de la relación es otro caso y por supuesto, encontrar una infidelidad es un claro ejemplo de por qué una historia se puede terminar. Hay gente que sobrevive a estas instancias pero claro, puedes dar vuelta la página y seguir adelante, pero nunca a cualquier precio y siempre intentando ser certeros.