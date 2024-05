¿Te hacen paperclipping? Identifica y evita la toxicidad en tus relaciones

Desde hace algunos años comenzaron a surgir nuevos términos para definir prácticas en cuanto a relaciones personales se refiere. Seguramente has escuchado hablar del ghosting, haunting y algunos otros términos que comenzaron a utilizarse en la primera década de los dos mil. Recientemente se ha popularizado un nuevo concepto denominado paperclipping. Aquí te contamos todo lo que debes saber para evitar caer en esta práctica que podría tener un impacto negativo en la autoestima y la confianza de quienes la experimentan.

¿Es normal que después de tener un bebé se pierda el deseo sexual? [VIDEO] Nuestros expertos nos traen los mejores consejos acerca de la vida sexual, además nuestro sexólogo de cabecera te dice cómo puedes reestablecer el deseo sexual.

¿Qué es el paperclipping?



Si bien el término resulta un tanto ‘novedoso', su práctica es tan vieja como las relaciones personales. En esencia, el paperclipping implica que alguien que conoces, ya sea una antigua pareja, un posible empleador o alguien que pretende sacar provecho de su relación contigo, aparezca de forma intermitente en tus redes sociales enviándote mensajes con preguntas triviales que no conducen a ninguna parte. Esta falta de ‘compromiso real’ puede generar confusión, estrés y una sensación de falta de importancia por parte de la persona afectada. En otras palabras, la persona que practica el paperclipping es aquella que ‘no come ni deja comer'.

¿Por qué se le llama paperclipping?

Te puede interesar: Por esta razón se debe controlar el acceso de menores a redes sociales

Se dice que el término paperclipping surge luego de que Samantha Rothenberg ilustrara la práctica con aquel asistente de Word llamado ‘Clippy'. Si no lo recuerdas o no te tocó, era una especie de asistente virtual que aparecía de vez en cuando en el procesador de textos con la finalidad de ayudar, pero pocas veces su auxilio era efectivo.

¿Cómo reconocer el paperclipping?

Reconocer los signos del Paperclipping es crucial para protegerse de sus efectos tóxicos y así establecer límites saludables en las relaciones digitales (y en las presenciales también). Preguntas simples como un ‘Hola, ¿cómo estás?’ o el muy famoso '¿Cómo has estado, desaparecida(o)'?, son red flags que podrían indicar que el paperclipping está por suceder. Si la charla no llega a nada, ya te aplicaron la tóxica práctica. Recordemos que el principio básico del paperclipping es que alguien te recuerde su existencia para mantener ‘una velita encendida'.

¿Cómo protegerte del paperclipping?

Te puede interesar: Famosos y celebridades que han muerto en lo que va del 2024

Aquí te proponemos algunas estrategias clave para protegerte del paperclipping.



Reconocer los signos: Estar atento a los patrones de comunicación intermitente y sin compromiso puede ayudarte a identificar el paperclipping en tus interacciones en redes sociales. Si notas que las conversaciones no llegan a nada, es posible que estés siendo objeto de esta práctica. Establecer límites claros: Una vez que identifiques el paperclipping, es importante establecer límites claros y comunicarlos. Esto puede implicar dejar de responder a los mensajes que no conducen a ninguna parte o incluso bloquear a la persona responsable, si es necesario. Priorizar tu bienestar emocional: No subestimes el impacto emocional del paperclipping. Prioriza tu bienestar emocional y no tengas miedo de alejarte de las relaciones o interacciones que te hagan sentir menospreciado o ignorado. Buscar relaciones saludables: En lugar de involucrarte en interacciones superficiales y poco saludables, busca relaciones que sean mutuamente respetuosas y comprometidas. Establece conexiones significativas con personas que valoren tu tiempo y tu atención.

El paperclipping puede ser una experiencia frustrante y desalentadora en el mundo de las citas en línea. Sin embargo, al reconocer los signos, establecer límites claros y priorizar tu bienestar emocional, puedes protegerte del impacto negativo de esta práctica y cultivar relaciones más saludables y significativas en el futuro.