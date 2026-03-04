5 señales de que estás perdiendo pelo y no te has dado cuenta

El adelgazamiento del cabello es un proceso extremadamente sutil. A menudo, no nos damos cuenta de que está ocurriendo hasta que ya hemos perdido una cantidad considerable de densidad capilar. Factores como el estrés físico o emocional (común tras un parto o una pérdida significativa), las deficiencias de proteínas en la dieta y los cambios hormonales son los culpables habituales.

¿Cuáles son las 5 señales de alerta definitivas a las que debemos prestar atención?

La prueba de la coleta

Es el indicador más práctico y cotidiano. Si nota que ahora necesita dar más vueltas a la goma de pelo para sujetar su coleta, es una señal inequívoca de que ha perdido masa capilar. La densidad ha disminuido y el diámetro total del conjunto es visiblemente menor.



El cuero cabelludo gana protagonismo

Para las mujeres, esto se nota especialmente en el ensanchamiento de la raya natural. Si al peinarse percibe que la línea divisoria es más blanca y visible, o que en la parte superior el cabello se ve ralo, es momento de consultar a un experto. En los hombres, la señal clásica es la recesión en forma de "M" en la línea frontal.

Cabellos miniaturizados

¿Nota cabellos muy cortos y finos que parecen no crecer nunca? No siempre es cabello nuevo naciendo; a menudo son folículos que se están "miniaturizando". En este proceso, el cabello se vuelve cada vez más delgado y débil hasta que el folículo, agotado, deja de producirlo por completo.

Hebras quebradizas y sin vida

Un cabello saludable posee una elasticidad natural. Si de repente siente que sus hebras se rompen con facilidad al cepillarse o que han perdido ese volumen característico que las definía, podría estar enfrentando una deficiencia de vitaminas esenciales o un daño estructural subyacente.



El "derramamiento" excesivo

Es vital distinguir entre la caída normal (de 100 a 150 cabellos al día) y la pérdida excesiva. Si encuentra mechones inusuales en la almohada o en el desagüe de la ducha, su cuerpo está enviando una señal de alerta urgente sobre cambios negativos en su ciclo de crecimiento capilar.

¿Cómo recuperarse de la pérdida del cabello?

Busque champús que contengan piritionato de zinc o ketoconazol para mantener el cuero cabelludo sano.

para mantener el cuero cabelludo sano. La vitamina D es fundamental para el ciclo capilar. Opciones botánicas como la ashwagandha y la palma enana americana .

. En casos más graves, un dermatólogo puede recetar tratamientos orales.

