Todo lo que cocinaron en MasterChef 24/7 hoy 5 de junio: menú botanero del reto de salvación

Los viernes de salvación en MasterChef 24/7 nunca nos decepcionan y este 5 de junio los participantes enfrentaron un reto tan complejo como delicioso. Con el riesgo del temido delantal negro rondando las estaciones, 11 cocineros enfrentaron la misión de la noche: llevar todo el sabor del barrio para ganarse un boleto directo al balcón.

La temática de la velada fue "Botanas de Cantina", así que para lograr salvarse, los cocineros tuvieron que enfrentarse a un menú completo de cuatro tiempos, dividido en cuatro rondas eliminatorias. Como siempre, el que preparara el mejor platillo de cada etapa subía al balcón de MasterChef 24/7 , mientras que los demás debían quedarse abajo luchando desde sus estaciones.

¿Cuál fue el menú de este viernes 5 de junio en MasterChef 24/7?

El menú cantinero de este viernes de reto de salvación en MasterChef 24/7 puso a prueba tanto la sazón como la velocidad mental de los concursantes y esto fue lo que prepararon.

Primer tiempo (caldo de camarón): El reto abrió con un clásico para combatir la resaca. Los cocineros dispusieron de apenas 15 minutos para concentrar toda la potencia del mar y los chiles secos en un tazón.

Caldo de camarón

Segundo tiempo (tostadas): Con solo 20 minutos en el reloj, las estaciones se llenaron de texturas crujientes. Aquí el desafío fue lograr el equilibrio perfecto para que la base no se aguadara antes de llegar a los jueces.

Tercer tiempo (enchiladas): Se otorgaron 20 minutos para presentar este clásico de la cocina popular. La clave estuvo en la sazón de las salsas, el término exacto de las tortillas y por supuesto, la creatividad de los cocineros del Mundo MasterChef 24/7.

Enchiladas