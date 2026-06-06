Dile adiós a las hormigas este verano: el truco casero para eliminarlas que pocos conocen

El verano es una de las estaciones más esperadas para los amantes del calor, pero también trae aparejada una serie de complicaciones que pueden afectar el bienestar de nuestro hogar, como la aparición de algunos insectos que salen en la búsqueda de alimentos. Es el caso de las hormigas, quienes pueden aparecer no solo en el jardín, sino en la alacena de la cocina y por eso, te compartiremos un truco altamente efectivo que no es necesario utilizar ningún químico ni mucho menos ganar dinero.

Durante el verano es común notar la presencia de hormigas en nuestra casa, teniendo en cuenta que las altas temperaturas aceleran el metabolismo y la actividad de estos insectos; lo que lleva a que salgan a buscar agua y alimentos. Además, esta estación coincide con la época del crecimiento de las colonias, por lo que necesitan mayores recursos y exploran nuevos espacios, en especial las viviendas. Y si hay restos de alimentos en la cocina o la alacena, será un motivo más para que aparezcan.

Por este motivo, es que es fundamental mantener nuestro hogar libre de posibles invasores, como es el caso no sólo de hormigas, sino de moscas y mosquitos, por lo que debemos extremar los cuidados. Y si quieres evitar la presencia de las hormigas en la cocina o la alacena, no es necesario acudir a productos químicos, sino más bien hay un truco altamente efectivo que no todos conocían.

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¿Cuál es el truco para eliminar las hormigas en el verano?

El truco eficaz para evitar que las hormigas lleguen al hogar consiste en trazar una línea gruesa de tiza en los puntos de entrada del hogar como umbrales de puertas; marcos de ventana; grietas en rodapiés o paredes; escalones y bordes de macetas. Podrás usar cualquier color de tiza y la línea no tiene que ser perfecta, pero sí asegurarte que sea continua. Es que en caso de quedar algún hueco, estos insectos lo notarán y lo aprovecharán.

¿Por qué es tan bueno este truco?

Este método tiene una explicación y es que la tiza contiene carbonato de calcio, una sustancia que provoca deshidratación en el exoesqueleto de las hormigas y que actuará como repelente al entrar en contacto. Además, la raya interrumpe el rastro de feronomas que usan como guía y sin esa señal, estos insectos perderán la referencia.