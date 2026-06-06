Ni caminar ni natación: este es el mejor ejercicio para fortalecer el cuerpo después de los 60

A medida que van pasando los años, las personas van perdiendo la elasticidad, pero también esto se ve reflejado en la masa muscular. Por eso, es muy importante mantener una vida activa después de los 60 años, y es que esto ayudará a evitar enfermedades de todo tipo y dolores y si bien uno de los ejercicios físicos que recomiendan los expertos es la natación o la caminata, no son los mejores; y es que coinciden en que hay un ejercicio que es clave para fortalecer el cuerpo.

Noticias Hidalgo del 5 de junio 2026

Es muy común que después de los 60 años, las personas vayan perdiendo masa muscular y esto es debido a la falta de una alimentación saludable, como así también por la falta de actividad física constante. A esto, hay que sumar la aparición de dolores articulares, la pérdida de colágeno, entre otras causantes que hacen que el cuerpo empiece a perder fuerza. Por este motivo, es que tanto profesionales de la salud como en deportes recomiendan mantenerse activos, sin la necesidad de ir a un gimnasio.

Si bien tanto la caminata como la natación son deportes perfectos para personas mayores de 60 años porque no requieren impacto; hay otro ejercicio que es mucho más efectivo para fortalecer el cuerpo después de esta edad. Además, es muy sencillo de hacer te permitirán mejorar las articulaciones, como así también evitar posibles lesiones.

¿Cuál es el ejercicio para fortalecer el cuerpo después de los 60 años?

El ejercicio más efectivo para fortalecer el cuerpo después de los 60 años es el bombeo en elevación glenohumeral y que se conoce como pilates en silla, que está pensado para personas mayores de edad que quieren mantener la movilidad de su hombro y que lo mejor de todo, es que no requiere de ningún tipo de equipamiento; ya que basta con sentarse en una silla estable y dedicarle unos pocos minutos.

¿Cómo ejecutar este ejercicio correctamente?