Ni caminar ni natación: este es el mejor ejercicio para fortalecer el cuerpo después de los 60
No necesitarás ir a ningún gimnasio, sino que podrás hacer este ejercicio desde la comodidad de casa.
A medida que van pasando los años, las personas van perdiendo la elasticidad, pero también esto se ve reflejado en la masa muscular. Por eso, es muy importante mantener una vida activa después de los 60 años, y es que esto ayudará a evitar enfermedades de todo tipo y dolores y si bien uno de los ejercicios físicos que recomiendan los expertos es la natación o la caminata, no son los mejores; y es que coinciden en que hay un ejercicio que es clave para fortalecer el cuerpo.
Noticias Hidalgo del 5 de junio 2026
Es muy común que después de los 60 años, las personas vayan perdiendo masa muscular y esto es debido a la falta de una alimentación saludable, como así también por la falta de actividad física constante. A esto, hay que sumar la aparición de dolores articulares, la pérdida de colágeno, entre otras causantes que hacen que el cuerpo empiece a perder fuerza. Por este motivo, es que tanto profesionales de la salud como en deportes recomiendan mantenerse activos, sin la necesidad de ir a un gimnasio.
Si bien tanto la caminata como la natación son deportes perfectos para personas mayores de 60 años porque no requieren impacto; hay otro ejercicio que es mucho más efectivo para fortalecer el cuerpo después de esta edad. Además, es muy sencillo de hacer te permitirán mejorar las articulaciones, como así también evitar posibles lesiones.
¿Cuál es el ejercicio para fortalecer el cuerpo después de los 60 años?
El ejercicio más efectivo para fortalecer el cuerpo después de los 60 años es el bombeo en elevación glenohumeral y que se conoce como pilates en silla, que está pensado para personas mayores de edad que quieren mantener la movilidad de su hombro y que lo mejor de todo, es que no requiere de ningún tipo de equipamiento; ya que basta con sentarse en una silla estable y dedicarle unos pocos minutos.
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Pilates en silla para Adultos activos♬ sonido original - Respirar para Sanar
¿Cómo ejecutar este ejercicio correctamente?
- Empezar con la espalda erguida en la silla, elevando ambos brazos sobre la cabeza con los codos ligeramente flexionados y las palmas mirando hacia adentro
- Realizar un movimiento rítmico y vertical de los brazos durante 10 segundos sin bajarlos por debajo de la línea de los hombros y el abdomen debe permanecer activo durante la ejecución
- No perder la postura; ya que si el tronco empieza a oscilar o la zona lumba se curva hacia atrás, es una señal que el core no está suficientemente activado
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