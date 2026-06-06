Así lucirían los Saja Boys, de Las Guerreras K-pop, en el universo de Peppa Pig

Las Guerreras K Pop se han convertido en tendencia mundial luego del lanzamiento de la película en Netflix, y es que rápidamente, se convirtieron en furor y en la atracción principal de los más pequeños. Más allá de las personajes principales, se encuentran los Saja Boys quienes son los antagonistas y la popular ‘boy band’ rival en el exitoso musical y película de fantasía. Lo que seguro no imaginabas es cómo lucirían en el universo de Peppa Pig gracias al aporte de la Inteligencia Artificial.

Noticias Colima del 5 de junio 2026

Tal como mencionábamos, las Demon Hunters K Pop se han convertido en tendencia universal gracias a la difusión de la película en Netflix y que se basa en un grupo de tres amigas que luchan contra el mal, y en donde sus canciones se han logrado popularizar. Pero, como en cada historia, también están los antagonistas y en esta historia son los Saja Boys, un grupo conformado por demonios que buscan destruir a las protagonistas y robar la energía de los fans.

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Por otro lado, más allá de la popularidad de esta serie, se ha podido ver a estos personajes de Saja Boys en múltiples accesorios, pero también la gran pregunta es cómo se verían en otros universos. En este caso, gracias a la ayuda de la Inteligencia Artificial, se pudo saber cómo se verían los antagonistas de Las Guerreras K Pop en el mundo de Peppa Pig y los resultados son realmente increíbles.

Así lucirían los Saja Boys en el universo Peppa Pig

El resultado arrojó una mezcla de ambos mundos, tanto el de Peppa Pig como el de Saja Boys, ya que mantiene la identidad del grupo, pero le adapta un diseño simple, colorido y amigable. Además, se puede ver a Saja Boys con una estética minimalista similar a este universo, pero sin transformarlos en animales y conservando sus rasgos principales.

Así lucirían los Saja Boys de las Guerreras K Pop en el mundo de Peppa Pig pic.twitter.com/G1crDHgaAl — ShowMundial (@ShowmundialShow) June 5, 2026

En qué se basó para hacer esta imagen

Por otro lado, en lugar de replicar de manera exacta el estilo original de Peppa Pig, el sistema simplificó proporciones, redujo detalles y acentuó colores planos. Así, se pudo ver una imagen más amigable acerca de la boy band de Las Guerreras K Pop que se han ganado un lugar importante en los fanáticos.