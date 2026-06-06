Votaciones en MasterChef 24/7 ¿Cómo y dónde votar para salvar a tu Cocinero o Cocinera favorita?

Este viernes de Salvación de MasterChef 24/7 las cosas se pondrán bastante tensas, pues tras el jueves de Delantales Negros, conocimos a los cocineros que están en riesgo de abandonar el reality show de cocina más intenso que la televisión mexicana haya visto, sobre todo por la exigencia que implica el formato.

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En estas tres semanas hemos visto que hasta el más mínimo error durante la Gala de Eliminación podría firmar la salida de cualquier cocinero y sí… Hemos conocido que para este domingo habrá dos participantes eliminados en un hecho sin precedentes, por lo que tu voto es de suma importancia.

¿Quiénes son los Cocineros con Delantal Negro en MasterChef 24/7?

En esta tercer semana, los participantes que se han llevado el Delantal Negro hasta este viernes son los siguientes:



Arturo

Luis

Daniela

Emmanuel

Michelle

Claudia

María

Pablo

Lancer

María

Lula

Pablo

Si quieres salvar a tu cocinero favorito o favorita de MasterChef 24/7 no dudes en votar a través de nuestros sitio oficial, pues tú eres quien decide quién permanecerá dentro de la competencia.

Este domingo 07 de junio dos Cocineros se despedirán del programa de cocina más intenso de la televisión mexicana, por lo que tu participación de este viernes durante las votaciones es de suma importancia.

¿Cómo votar en MasterChef 24//?

Si quieres votar porque tu Cocinero o Cocinera favorita permanezca dentro de MasterChef 24/7, debes de estar al tanto de cuando nuestra querida conductora Claudia Lizaldi de inicio a las votaciones y a través del código QR de las pantallas podrás llegar en automático a nuestra sección de votaciones.

También puedes acceder mediante nuestro sitio web oficial de MasterChef 24/7, donde se habilitará la sección de votaciones y por último, no olvides bajar en la AppStore o en la PlayStore la aplicación de TV Azteca En Vivo.

