5 usos de limpieza que tiene el bicarbonato de sodio

Cuando hablamos de trucos de limpieza en el hogar, nunca puede faltar el bicarbonato de sodio, pues al ser un ingrediente muy versátil puede emplearse para muchas cosas. Las propiedades de este compuesto, son ideales para eliminar manchas, grasa, suciedad y neutralizar malos olores. En este artículo te voy a contar 5 trucos de limpieza con bicarbonato de sodio que te van a sorprender.

1. Limpia las manchas de tu ropa

El primer truco es usar bicarbonato de sodio para limpiar las manchas en la ropa. Si tienes una mancha difícil de quitar, simplemente mezcla bicarbonato de sodio con un poco de agua hasta formar una pasta y aplícala sobre la mancha. Deja actuar durante unos minutos y luego lava la prenda como de costumbre. ¡Verás cómo la mancha desaparece!

2. Asea los azulejos de tu casa

Otro truco muy útil es utilizar bicarbonato de sodio para limpiar los azulejos del baño o la cocina. Mezcla bicarbonato de sodio con agua y frota la mezcla sobre los azulejos con una esponja. Luego, enjuaga con agua y seca con un paño limpio. Tus azulejos quedarán relucientes y libres de suciedad.

3. Limpia tu horno

El bicarbonato de sodio también puede ser utilizado para limpiar el horno. Si tienes manchas de grasa o comida quemada en el interior del horno, mezcla bicarbonato de sodio con agua hasta formar una pasta espesa y aplícala sobre las manchas. Deja actuar durante varias horas o incluso toda la noche, y luego frota con una esponja o un paño húmedo. Verás cómo las manchas desaparecen sin esfuerzo.

4. Elimina los malos olores

Además, el bicarbonato de sodio es un excelente desodorante natural. Si tienes mal olor en la nevera, simplemente coloca un recipiente abierto con bicarbonato de sodio en el interior. El bicarbonato de sodio absorberá los olores y dejará tu nevera fresca y sin malos olores.

5. Lava tus utensilios de cocina

Por último, el bicarbonato de sodio también puede ser utilizado para limpiar los utensilios de cocina. Si tienes ollas o sartenes con manchas difíciles de quitar, simplemente espolvorea bicarbonato de sodio sobre la superficie y frota con una esponja húmeda. Las manchas desaparecerán y tus utensilios quedarán como nuevos.

En definitiva, el bicarbonato de sodio es un elemento bastante útil a la hora de realizar la limpieza del hogar. Puedes emplearlo para eliminar manchas en tu ropa, limpiar azulejos, desodorizar la nevera, limpiar el horno y lavar utensilios de cocina. ¡Prueba estos trucos y sorpréndete con los resultados que obtendrás con bicarbonato de sodio!