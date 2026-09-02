Adiós a las uñas apagadas: 5 colores vibrantes para este otoño

El otoño 2026 llega con una propuesta diferente para quienes disfrutan experimentar con sus uñas. Esta temporada, los tonos intensos ganan protagonismo y se convierten en una forma sencilla de aportar un toque de color a cualquier estilismo.

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Del rojo al azul, pasando por opciones más inesperadas, las alternativas permiten salir de la paleta habitual de esta época del año. Cinco colores se perfilan como opciones ideales para llevar las uñas con un acabado llamativo, moderno y lleno de personalidad.

¿Qué colores de uñas serán tendencia este otoño 2026?

Elegir el esmalte adecuado puede cambiar por completo el resultado de una manicura y convertirse en el detalle que marque la diferencia. Para quienes buscan renovar sus opciones, hay cinco tonalidades que destacan por su capacidad para transformar las manos y complementar distintos estilos.

Rojo cereza

Encabeza las propuestas gracias a su intensidad y elegancia. Es una alternativa versátil que puede llevarse tanto en una manicura sencilla como en diseños más elaborados, aportando un acabado sofisticado.

Verde lima

Se presenta como una opción para quienes prefieren arriesgarse con el color. su luminosidad consigue que las uñas llamen la atención y suma un aire fresco al resultado final.

Rosa fucsia

Una tonalidad asociada con la energía y la personalidad. Aunque suele relacionarse con otras estaciones, puede incorporarse a los look de otoño para conseguir una manicura diferente y llamativa.

Turquesa

Ofrece otra posibilidad fuera de lo convencional. Su carácter vibrante permite jugar con distintos diseños y combinarlo con acabados que aporten una apariencia más moderna.

Naranja

Se mantiene como una elección especialmente relacionada con esta época del año. Su carácter cálido puede complementar diferentes estilismos y convertirse en el punto de atención de las manos.

Estas cinco tonalidades ofrecen distintas posibilidades para renovar la manicura y adaptarla a diferentes estilos. Desde una elección sofisticada hasta una propuesta más atrevida, cada color puede convertirse en el protagonista de tus uñas.