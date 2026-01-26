7 flores para regalar este 14 de febrero y por qué su significado es especial durante San Valentín

¿El 14 de febrero está respirándote en la nuca y no sabes qué regalar para esa fecha? No te preocupes, las flores siempre son un regalo seguro y que, debemos admitir, a todo mundo le gustan. Y si no eres el o la más experta en saber qué ramo regalar o qué tipo de flor dar aquí te presentamos las 7 flores perfectas para que quedes como todo un romántico durante San Valentín.

1. Rosas Rojas

Sí tal vez iniciamos el top con una opción básica pero hay que ser honestos, nunca falla, por algo es un clásico. Y es que sí las rosas rojas no se regalan solo porque sí, estas flores simbolizan amor, deseo y profundo romance, ¿quieres decir "te amo" así sin rodeos? Las rosas rojas son la opción perfecta.

|Crédito: Pexels

2. Tulipanes

Los tulipanes representan amor perfecto, renovación y prosperidad. Sin embargo sus significados pueden variar dependiendo del color que tenga cada tulipán, incluso pueden ser un buen regalo para tus amigos. Los tulipanes rojos representan amor y compromiso, los amarillos amistad y pensamientos positivos, los rosas simbolizan cuidado y respeto, mientras que los morados significan lealtad y admiración. Si quieres comunicar diferentes cosas incluso podrías combinar distintos colores.

|Crédito: Pexels

3. Peonías

Ojito, las peonías son la flor perfecta si quieres dar un paso más en serio en la relación que estás construyendo, significa romance, prosperidad y, sobre todo, un amor que está floreciendo. De hecho son las flores perfectas para desear un matrimonio feliz.

|Crédito: Pexels

4. Orquídeas

Las orquídeas son el símbolo perfecto para representar la belleza, admiración y el amor en su significado más elegante. Además representan fertilidad, perfección, lujo y fuerza espiritual, si lo que quieres es decir "te admiro profundamente" o "eres única y especial para mí", estas flores caen como anillo al dedo.

5. Girasoles

Los girasoles pueden ser las flores perfectas si quieres representar un amor que te hace sonreír y sentirte en casa, pues simbolizan la alegría, lealtad y la energía positiva, expresan también fidelidad y admiración, es como si quisieras decir "tu presencia ilumina mi vida" o "te elijo y te soy leal".

|Crédito: Pexels

6. Lirios

Los lirios suelen representar pureza, respeto, devoción y lealtad. En especial se recomienda que para San Valentín se regalen los lirios rojos, pues evocan amor, seducción y pasión, además en la cultura victoriana esta flor es representada con la frase "atrévete a amarme".

|Crédito: Pexels

7. Claveles

Los claveles rosados o rojos son flores que tienen mucho simbolismo, representan el amor, la admiración y la gratitud, perfectos para decir "lo que siento es fuerte y real", o "lo que siento por ti no es pasajero".