¡Una locura! ¿A cuánto asciende la fortuna de Paquita la del Barrio?

Han pasado algunas horas desde que se dio a conocer su lamentable deceso y las curiosidades respecto a su vida no cesan. Paquita la del Barrio murió durante la noche del pasado domingo 16 de febrero, motivo por el cual luce interesante conocer cuál es su fortuna, misma que cosechó a lo largo de su trayectoria en el ambiente musical.

Francisca Viveros Barradas, nombre de pila de Paquita la del Barrio, partió de este mundo la noche de este domingo después de complicaciones de salud que tuvo en los últimos meses. Ante ello, sus fanáticos alrededor del país siguen a la incógnita de saber más sobre ella, entre esto si dejó una cuantiosa fortuna y, de ser así, a cuánto asciende esta.

Paquita la del barrio es la voz de la rebeldía, la de la verdad como salga.





Esta es la fortuna de Paquita la del Barrio

De acuerdo con información del sitio especializado Celebrity Net Worth, la fortuna que Paquita la del Barrio cosechó a lo largo de décadas en el mundo artístico asciende a los 10 millones de dólares . Si convertimos esta cantidad a moneda nacional, entonces la intérprete de “Rata De Dos Patas” habría dejado alrededor de 203 millones de pesos.

Vale mencionar que esta información no está confirmada por la familia de la difunta e, incluso, en vida Francisca Viveros aseguró que no contaba con grandes sumas de dinero, por lo que hay que tomar esta cantidad con cautela. Aún así, lo anterior no exime que Paquita se haya consolidado como una de las artistas más importantes que México ha tenido en las últimas cinco décadas.

Francisca Viveros Barradas, alias "Paquita la del Barrio" falleció este lunes a los 77 años ⚫



Tuvo una infancia difícil llena de carencias y dificultades, sin embargo, fue una muestra de resiliencia y trabajo duro al lograr su tan anhelado sueño: ser cantante ✨





¿Quién recibirá su herencia?

Si bien lo más natural sería que fueran sus hijos quienes se hicieran cargo de la herencia, vale recordar que, en el pasado, Paquita la del Barrio rechazó esto. De hecho, existe una entrevista de 2023 en donde aseguró que no solo no les dejaría nada, sino que no había realizado su estamento hasta dicho momento: “No lo he hecho porque no quiero. Si tuviera dinero, me lo gastaría en vida y no les dejaría nada”, subrayó.