Nicolás Buenfil revela cuál es la adicción que padece y no puede dejar

El nombre de Nicolás Buenfil ha sonado con fuerza en las últimas horas después de que el hijo de la actriz, Erika Buenfil, compartiera un video hablando sobre un problema de adicción.

¿A qué es adicto Nicolás Buenfil?

Ante sus seguidores, Nicolás Buenfil dijo que está intentando dejar su adicción, pues anteriormente no lo logró. Sin embargo, llamó la atención que enfrenta este problema desde muy temprana edad, 15 años.

A través de sus redes sociales, Nicolás Buenfil explicó que intentará dejar su adicción por el vapeador. De igual modo, el joven explicó que es horrible porque su cuerpo está resintiendo los problemas de su adicción.

Nico dijo que anteriormente intentó dejar los vapeadores, pero no pudo y al mes recayó. En adición a ello, recalcó que actualmente tiene un día sin fumar y espera mantenerse así por un buen tiempo.

“Lo dejé por un mes y recaía. Actualmente llevo un día sin fumar. Descubrí el vape cuando tenía 15 años, es horrible”, explicó el hijo de Erika Buenfil.

¿Le daba pena hablar de su recaída?

Por último, Nico Buenfil confesó que le daba pena decir que sufrió una recaída, ya que la vez pasada se deprimió. “Me daba pena decir que había recaído, no fui nada fuerte. Espero que mi cuerpo no se deprima porque la vez pasada estuvo feo”.

¿Cómo es la relación de Nicolás Buenfil con su padre? Hace unos días Nicolás Buenfil fue captado junto a su padre, Ernesto Zedillo Jr., lo que hace pensar que la relación entre ambos marcha de la mejor forma luego de varios años de estar distanciados.

Cabe recordar que Ernesto Zedillo Jr. habría sido un padre ausente durante casi toda la niñez de Nicolás, pues se separó de la actriz Erika Buenfil poco después de que Nico nació.

En el video difundido en redes sociales se le ve a ambos sonriendo. Nico iba vestido con una playera negra y una chamara a cuadros de color verde, mientras su padre llevaba un suéter gris.

