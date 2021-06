Eiza González se declaró como una amante del reggaetón.

La estrella de la pantalla grande no solo ama la actuación, sino el ritmo que a más de uno trae de cabeza: “Me encantaría ser reguetonera”.

Una de las mexicanas que sigue triunfando por todo lo alto es Eiza González. Recientemente, fue catalogada como una de las actrices más taquilleras en Hollywood, así como también ha protagonizado importantes campañas internacionales.

El último proyecto de la mexicana es ‘Spirit: El corcel indomable’, donde presta su voz a uno de los personajes, además de interpretar el tema musical principal de la película ‘Fearless’ en colaboración con Isabela Merced.

Cabe destacar que Eiza González antes de irse a vivir a Estados Unidos también tuvo una faceta musical, por lo que actualmente no ha descartado regresar a la música.

“Me encantaría ser reguetonera. Me encanta el reggaetón, amo el reguetón. Definitivamente me encanta cantar e inicié mi carrera cantando”, reveló la actriz en entrevista para hablar de la película animada.

Por el momento Eiza González seguirá enfocada en su carrera como actriz. En estos días se dio a conocer que será protagonista en la película Wolf Country.

De acuerdo con la sinópsis oficial: “Wolf Country es una historia de suspenso que se centra en la vida de una joven aspirante a la política, la cual tiene muchos problemas con su comunidad, luego de que se descubre que el pueblo se dedica a actos ilícitos millonarios, en los que están involucrados autoridades locales y altos mandos de la sociedad, quienes tienen el control del lugar”.

“Los problemas van en aumento cuando uno de los líderes morales de la localidad, el propio padre del personaje interpretado por González, también se ve envuelto en polémicas de corrupción. Cuando éste escapa de la custodia policiaca y huye al desierto de Colorado, su hija debe enfrentarse al mismo hombre que le enseñó todo sobre el bien y el mal para llevarlo ante la justicia, cumpliendo con sus principios morales y éticos”.

Aún se desconocen más detalles de este thriller, así como del actor que le dará vida al personaje que interpretará Eiza González.

Sin embargo, se sabe que la dirección de Wolf Country está a cargo de Jennifer Fox cineasta acaba de dirigir The Tale, con un guión que fue encargado a Peter Begler.

