A esta hora va a temblar el jueves 19 de septiembre de 2024

Cada 19 de septiembre, México se paraliza. La fecha, marcada por los devastadores terremotos de 1985 y 2017, se ha convertido en un recordatorio constante de la vulnerabilidad de nuestro país ante la fuerza de la naturaleza. Este año, la pregunta que muchos se hacen es: ¿a qué hora nos sacudirá la tierra?

¿A qué hora va a temblar este jueves 19 de septiembre de 2024?

La respuesta es simple: no hay manera de saberlo. A pesar de los avances científicos y tecnológicos, no existe un método preciso para predecir cuándo ocurrirá un temblor. La actividad sísmica depende de procesos geológicos complejos que aún no comprendemos por completo.

Recibimos a rescatistas mexicanos que acudieron a Turquía tras sismo. [VIDEO] ¡No te pierdas esta increíble visita que tuvimos en el foro! Nos platicaron sobre su apoyo en Turquía.

Además, los sismos no siguen patrones consistentes, por lo que cualquier predicción sería pura especulación. Lo que sí es seguro es que México, por su ubicación geográfica, seguirá enfrentando estos fenómenos naturales, aunque no podemos saber exactamente cuándo ni a qué hora.

¿A qué hora fueron los temblores del 19 de septiembre del 2017 y de 1985?

Sin embargo, cabe destacar que el sismo del 19 de septiembre de 1985 se registró las 7:19 horas, llegando a 8.1 grados en la escala de Richter. Más de tres décadas después, en 2017, otro fuerte temblor de 7.1 grados volvió a remecer la capital, no obstante, en esta ocasión se registró a las 13:14 horas aproximadamente.

¿Qué hacer durante y después de un sismo?

Por lo anterior, es importante tener en cuenta que, durante un sismo, lo más importante es mantener la calma. Aléjate de ventanas y objetos que puedan caer, y busca refugio bajo un mueble resistente, como una mesa. Después del sismo, revisa si tú y los que te rodean están bien, verifica si hay fugas de gas o problemas eléctricos, y sigue las indicaciones de las autoridades para asegurar tu seguridad.

