Muerte de Aaron Carter da giro inesperado: Esto dijo su familia.

A unos meses de la muerte de Aaron Carter, un nuevo descubrimiento podría darle un giro al caso, pues de acuerdo con exámenes forenses, Carter no se habría ahogado como se dijo en un principio.

Recordamos la trayectoria de Susana Dosamantes tras su fallecimiento.

En noviembre, el hermano menor del cantante Nick Carter fue hallado sin vida en la bañera de su casa de Los Ángeles, y aunque al principio se dijo que presuntamente la causa de muerte fue por ahogamiento, al parecer la familia ya ha descartado esa opción.

Entonces, ¿de qué murió Aaron Carter?

Según el sitio TMZ, Jane Carter, madre de Aaron, y su prometida Melanie Martin aseguraron que en los exámenes forenses no se encontró agua en los pulmones de Carter y que ahora están convencidos de que una sobredosis fue la que le arrebató la vida a Aaron.

No obstante, aún es temprano corroborar esta información, pues están en espera de los resultados de las pruebas toxicológicas que permitan determinar el tipo de sustancias que se encontraban en el cuerpo de Aaron.

Además, Melanie identificó un mensaje en el celular del cantante donde se hace referencia a un intercambio de dinero por alguna sustancia, aún desconocida, que al final Aaron se arrepintió de adquirir, pero tuvo que pagar.

Dicho mensaje también pidió ser investigado por la familia por un supuesto negocio de tráfico de sustancias.

“Melanie dice que encontró mensajes de texto con una persona no identificada que le decía Aaron que el debía 800 dólares por una sustancia desconocida. Ella dice que la conversación incluye a Aaron diciéndole a la persona que ya no necesitaba la sustancia, a lo que la persona respondió que no importaba y que todavía debía dinero”, publicó TMZ.





Así mismo, informaron que la novia de Aaron entregó el teléfono a la policía como prueba y con la finalidad de abrir una investigación, pues afirman que antes de morir pudo haberse reunido con esa persona y la sustancia que le entregaron, fue la causa por la que habría acabado con su vida.

Aunque más allá de la información que ha publicado TMZ, la familia ni la prometida del cantante han hecho declaraciones al respecto, pero ciertamente se encontraron varias latas de aire comprimido y envases de medicamento controlado en el mismo lugar en el que el cuerpo de Aaron fue encontrado.