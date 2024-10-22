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Mafer y Amor: Ganadoras de Abandonados, Asia: La ruta del Dragón
“Realmente nos descubrimos": Mafer y Amor, ganadoras de Abandonados, Asia: La ruta del Dragón nos contaron su experiencia en esta maravillosa aventura.
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¡Mafer y Amor, ganadoras de Abandonados, nos platican su experiencia!
¡Mafer y Amor nos revelan su sentir al saber que fueron las ganadoras de Abandonados! ¡No te lo puedes perder!
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¡Mafer y Amor dan sus primeras declaraciones después de ganar Abandonados!
Mafer García y Amor Carlin lograron completar los más de 5 mil kilómetros y demostraron ser unas guerreras; comparte sus mejores momentos con ellas.
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¡Querían ganar! Tadeo y Talia hablan tras su salida de Abandonados
Después de su eliminación, Talia y Tadeo dieron sus primeras declaraciones a TV Azteca Digital
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¡Mafer y Amor se convierten en las ganadoras de Abandonados!
¡La gran final de Abandonados ya está aquí! Y solo una pareja podrá llevarse el premio de hasta casi 3 millones de pesos, ¿de quién se tratará?
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¿Team Jarocho o Team Cuates? ¿Quién ganará Abandonados?
Los finalistas de Abandonados: Asia, La Ruta del Dragón, tienen
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Programa 29 | 17 de octubre | ¡Impactante semifinal de Abandonados!
Hoy termino el camino de una gran pareja, y conocemos a los dos equipos que se enfrentarán en la Gran Final.
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Abandonados | Avance 30 | ¡Gran Final, de Abandonados!
Llegamos a la recta final, descubre quién de las dos parejas se llevará el gran premio de 3 millones de pesos.
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¡La última eliminación de Abandonados!
¡Una nostálgica despedida de dos grandes corredores en Abandonados!
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¡Segunda carrera de en rumbo a la Gran Final!
¡Nuestras tres parejas sufrieron al reconocer diversos animalitos solo con el tacto!
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