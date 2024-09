“Te regreso sin dientes” ¡Fuerte pelea entre Tadeo y Brandon en Abandonados!

Durante el segundo programa de Abandonados: Asia, La Ruta del Dragón, los abandonados tuvieron que pintar una escultura de elefante para poder avanzar en la carrera, tanto Talia como Tadeo obtuvieron la ventaja de contar con una escultura previamente pintada esto gracias al haber ganado el juego del primer programa .

La Ruta del Dragón puede llegar a ser un desafío muy demandante, y eso ya lo saben bien las parejas participantes, quienes ya lloraron, rieron, discutieron y quienes ahora tuvieron un fuerte enfrentamiento, en donde Tadeo y Brandon se vieron involucrados.

Tadeo y Talia se encontraban buscando aventón hacia Rong Suea Ten, y se toparon con el señor que amablemente les había dado ride a Brandon y Brayan, quienes llegaron al punto de donde Tadeo y Talia ya se marchaban. Sin embargo, los cuates le dijeron a Tadeo que el señor los estaba esperando para llevarlos al siguiente punto de la carrera.

“Una persona muy gandalla al tratar de sacar ventaja de nuestro transporte, nosotros íbamos llegando...”, así se expresó Brandon al ver lo que Tadeo intentaba lograr. “A mí no me busques, porque me encuentras y a mí me vale, a mí no me busques porque me encuentras y te regreso sin dientes”, le respondió Tadeo a Brandon cuando lo escuchó quejarse, y este último al ver que su contrincante se acercaba de forma amenazadora hacia él le dio un empujón, haciendo que los ánimos subieran aún más.

Por fortuna Talia intervino a tiempo para poder tranquilizar a Tadeo, pero los cuates le dijeron que él había empezado la enemistad cuando decidió dejarles la desventaja para el reto que tuvieron que enfrentar este segundo día de competencia.

El señor al que le habían pedido ride les dio el sí y fue ahí cuando Talia le dijo a su pareja que ya dejara el pleito por la paz, pues ellos ya habían ganado el aventón. Tiempo más tarde Tadeo declaró “ahora sí cuando gane el próximo reto y tenga que poner una desventaja se las voy a poner directo a ellos y con una sonrisa en la cara”.