Abogado de Daniela Berriel da detalles del juicio contra Eduardo Ojeda.

¿Qué es lo que está pasando con la denuncia hecha por Daniela Berriel?

Un año y tres meses han pasado desde que Daniela Berriel denunció legalmente haber sido víctima de abuso sexual en 2020 por parte de Eduardo Ojeda, quien era su novio y es primo del actor Gonzalo Peña, señalado como cómplice del agresor.

Tras las acusaciones en su contra y una orden de aprehensión, el actor Gonzalo Peña decidió huir del país y cerró sus redes sociales alejándose de los reflectores; sin embargo, reapareció en las últimas horas y sorprendió al publicar un comunicado en su cuenta de Instagram que causó el malestar de Daniela Berriel.

“Después de un tiempo, he decidido dirigirme a ustedes, más que nada sentía que me lo debía a mí mismo. No es fácil lidiar con la situación en la que me vi envuelto. He necesitado y todavía necesito tiempo para sanar. Hace unos meses se me dictó judicialmente inocente de todo lo que aparentemente era culpable”, escribió.

“Me siento tranquilo de que se haya hecho justicia, dicho lo cual decido de una vez por todas cerrar este ciclo”, añadió en la parte final del comunicado.

Daniel Berriel se pronuncia

Con un par de publicaciones hechas en sus historias de Instagram, Daniela Berriel dio su opinión sobre el comunicado de Gonzalo Peña, donde recalcó que el actor fue nombrado inocente gracias a que ella le otorgó el perdón, pero no porque realmente lo sea.

“Gonzalo Peña se dio a la fuga y le otorgaron dos órdenes de aprehensión. Hizo dos declaraciones, una por escrito y otra por video señalando claramente a mi agresor. Yo le otorgué el perdón porque la fiscalía consideró que su testimonio es útil para un juicio oral en contra de mi agresor, razón por la cual Gonzalo Peña no entró a la cárcel”.

“Sin embargo, que no se confunda a que no sea responsable del acto que él cometió. JUSTICIA??? Justicia no se ha hecho ya que todavía estoy a la espera de una demanda de amparo que llevo alrededor de 9 meses esperando para que se retome el caso en contra de Eduardo Ojeda”, añade.

Foto: Instagram/danniberriel

Foto: Instagram/danniberriel

Te puede interesar: Daniela Berriel habló sobre su participación en “Un día para Vivir”.

Esto sigue en el proceso de Daniela Berriel

En exclusiva para Ventaneando, el abogado de Berrel, Óscar Mora, habló al respecto y señaló que actualmente hay una demanda de amparo directo que está en trámite y que no se ha resuelto, con el fin de retomar el proceso en la etapa en la que originalmente se quedó y que se quería interrumpir de manera definitiva porque el juez de control dijo que ahí terminaba el asunto sin haber valorado las pruebas ni haber llegado a la instancia pertinente.

De acuerdo con el letrado, el juez en turno señaló que para él tanto Eduardo como Gonzalo eran inocentes, por ello su representada decidió presentar una apelación; sin embargo, de forma increíble los magistrados del estado de Guerrero confirmaron lo que había dicho el juez de control, por ello tuvieron que recurrir a un amparo directo.

“Lo que buscamos es que se reaperture este proceso, que podamos continuar a una etapa de juicio en donde ya un tribunal de juicio oral pueda valorar todas las pruebas y entonces sí, a partir de esta circunstancia, bueno, se puedan esclarecer los hechos que Daniela denunció en su momento”, declaró.

Sobre lo que el actor publicó en sus redes, el abogado señaló que está en su completo derecho de publicar lo que él considere, pero dejó en claro que Gonzalo nunca llegó a una etapa de juicio oral y lo que sucedió fue que Daniela le otorgó un perdón legal por uno de los delitos por los que se le investigaba y la Fiscalía de Guerrero decidió desistirse de la acción penal por el delito de violación, recordando que al inicio estaba en calidad de coautor.

Por ende, recalcó que no es que a Gonzalo se le haya declarado inocente, sino más bien le fue otorgado un perdón legal por su representada de forma libre y voluntaria. Cabe recordar que existe un testimonio notariado por Peña que permitirá fincar responsabilidad a Eduardo Ojeda en caso de llegar a una etapa de juicio oral, donde dio santo y seña de lo sucedido.

Por último, señaló que el proceso de Daniela sigue vigente, únicamente falta que la autoridad federal les permita retomar el caso y recalcó que Gonzalo no es la víctima, la única agraviada es su representada.