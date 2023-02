Abogado nos dijo qué podría pasar con la apelación de Pablo Lyle.

El actor Pablo Lyle fue sentenciado el pasado viernes a 5 años de prisión, 8 en libertad condicional y 100 horas de servicio comunitario tras haber sido declarado culpable de homicidio involuntario.

Esta fue la sentencia que el actor recibió hace unos días por el homicidio involuntario de Juan Ricardo Hernández; sin embargo, el experto penalista Carlos González, declaró en exclusiva para Ventaneando que el actor no cumplirá la libertad condicional debido a que ninguna autoridad ha contemplado su irregular situación migratoria, por lo que podría ser deportado en cuanto purgue su sentencia en prisión.

¿Qué dijo el abogado Carlos González? “La (jueza) le dio 5 años de prisión con 8 de probatoria, sabiendo muy bien que probablemente nunca va a llegar a la probatoria”, aseguró el letrado experto en derecho penal.

¿Por qué Pablo Lyle no llegaría a la probatoria?

Al ser cuestionado por qué Lyle no llegaría a la probatoria, González explicó que “como tal la ley, no sabemos qué va a hacer en cinco años, pero ahora mismo, si tú tienes una sentencia de cinco años y terminas de cumplirla e inmigración te pone lo que se llama un “aguante” y te recogen y ellos mismos te sacan de la cárcel, no te dejan pisar la calle y ellos te deportan”, añadió y aseguró que en esos casos no se llega a cumplir la probatoria.

¿Cuántos es lo que cumplir Pablo Lyle en prisión?

Cabe mencionar que Lyle fue sentenciado a 5 años de prisión, pero cuándo le preguntaron al abogado cuánto es lo que tiene que cumplir el actor en prisión, el letrado señaló que “(Lyle) tiene que cumplir el 85 por ciento y eso es con buen comportamiento y eso cuenta desde el día en que lo condenaron porque él ha estado preso desde el día que lo condenaron”.

¿Sus abogados apelarán?

Sobre lo que pasará con Pablo Lyle mientras sus abogados presentan la apelación a la sentencia, el especialista volvió a enfatizar en su situación migratoria. “Normalmente, van a la prisión durante el proceso de apelación, pero estoy seguro que una de las peticiones que van a presentar delante de la jueza es, que por favor durante la apelación le den una fianza para poder salir”.

¿Es posible que le den una fianza?

Por último, el abogado Carlos González aseguró que es posible que le den una fianza a Pablo Lyle para poder salir de prisión, pero “como ya está preso, inmigración puede poner un “aguante” desde ahora porque ya es un condenado e inmigración se lo puede llevar desde ahora”.

En caso de que inmigración se lo lleve, lo traería para México, pero ahora mismo no se lo pueden llevar porque debe cumplir con su sentencia de 5 años en prisión, pero si consiguen una fianza dentro de la apelación, inmigración puede pedir que no lo suelten y posteriormente lo deportan, aunque cabe la posibilidad de que lo dejen cumplir su sentencia y después lo deporten.